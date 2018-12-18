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За оскорбление полицейского липчанин заплатит крупный штраф

6 1196
#штраф #оскорбление
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За оскорбление полицейского липчанин заплатит крупный штраф

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением).

По данным следствия, 5 октября 2018 года обвиняемый, находившийся у автовокзала города Липецка в состоянии алкогольного опьянения и выражавшийся грубой нецензурной бранью, был задержан сотрудниками полиции за нарушение общественного порядка. При составлении протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП РФ, фигурант публично оскорбил сотрудника полиции, высказав в его адрес грубые слова, унижающие честь и достоинство представителя власти. За защитой своих прав и интересов  полицейский обратился в следственные органы.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант признал и раскаялся в содеянном. Вместе с тем следствием собрана необходимая доказательственная база, что позволило в установленный законом двухмесячный срок направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

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#штраф #оскорбление
1

Комментарии (6)

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Сомневающийся

2 минуты назад
Наверное тяжко было менту, как же он после "унижения чести и достоинства" на себя руки не наложил ?
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Борей

22 минуты назад
Надо было его в мусорку. АСАВ
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Да ну нах

56 минут назад
Просто мусор срубил налегке очередную палку перед нпчальством,даже гаишников заставляют раз в месяц расскрыть уголовку.Система нипель.
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1

сегодня, 16:41
Нужно было в зад отделать этого жирного мусора
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гость

сегодня, 16:29
Верховный суд России закрепил положение об исключении опьянения из отягчающих обстоятельств преступления. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщает РАПСИ. Анархия это мать порядка!
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Добрый

сегодня, 16:23
Наша команда считает что за это нужно более жёсткое наказание.
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