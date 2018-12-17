В России

52 минуты назад

Обрушение на заводе в Подмосковье: есть погибшие

153
#ЧП #обрушение #завод

По последним данным погибли три человека.

В подмосковном Дзержинском рухнули перекрытия на заводе «Техногрупп». В результате ЧП погибли три человека, сообщает пресс-служба управления МЧС по Московской области. Еще четверых пострадавших экстренно госпитализировали. По предварительным данным, под завалами людей больше нет.

Кровля рухнула на территории завода железобетонных изделий. Площадь обрушения составила примерно 170 квадратных метров. На кровле велись ремонтные работы, что и могло стать причиной ЧП. Ранее сообщалось, что крыша, состоящая из бетонных плит, могла рухнуть под тяжестью снега, уточняет «Интерфакс».

В округе развернули штаб по ликвидации последствий обрушения.После инцидента началась доследственная проверка.
153
#ЧП #обрушение #завод

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Лавров не допускает войны с Украиной
#Сергей Лавров #Украина #минские соглашения
Лавров не допускает войны с Украиной

58 минут назад

В России
СМИ: Аршавин изменил жене с двумя девушками
#Аршавин #измена
СМИ: Аршавин изменил жене с двумя девушками

сегодня, 13:14

В России
Минздрав выпустил памятку с перечнем бесплатной помощи
#медицина #памятка #помощь
Минздрав выпустил памятку с перечнем бесплатной помощи

сегодня, 13:06

В России
Cirque du Soleil парировал претензии Запашного
#Запашный #цирк
Cirque du Soleil парировал претензии Запашного

сегодня, 12:56

В России
ЦБ пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы
ЦБ пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы

сегодня, 08:33

В России
Эксперты отметили рост интереса россиян к политике в 2018 году
Эксперты отметили рост интереса россиян к политике в 2018 году

сегодня, 08:31

В России