Обрушение на заводе в Подмосковье: есть погибшие

По последним данным погибли три человека.

В подмосковном Дзержинском рухнули перекрытия на заводе «Техногрупп». В результате ЧП погибли три человека, сообщает пресс-служба управления МЧС по Московской области. Еще четверых пострадавших экстренно госпитализировали. По предварительным данным, под завалами людей больше нет.







Кровля рухнула на территории завода железобетонных изделий. Площадь обрушения составила примерно 170 квадратных метров. На кровле велись ремонтные работы, что и могло стать причиной ЧП. Ранее сообщалось, что крыша, состоящая из бетонных плит, могла рухнуть под тяжестью снега, уточняет «Интерфакс»





В округе развернули штаб по ликвидации последствий обрушения.После инцидента началась доследственная проверка.