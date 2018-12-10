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В расписания трамвайных маршрутов № 1 и № 5 будут внесены изменения

330
#транспорт
В расписания трамвайных маршрутов № 1 и № 5 будут внесены изменения

Департамент транспорта администрации города Липецка информирует о том, что с 11 декабря в целях улучшения транспортного обслуживания района НЛМК вносятся следующие изменения в расписания трамвайных маршрутов № 1 «Центральный рынок – ДП-6» и  № 5 «Кольцо 9 микрорайона - Стан 2000» (будние дни):

по маршруту № 5 организуется дополнительный рейс отправлением от остановочного пункта «Стан 2000» в 16:47;

рейс по маршруту № 1 отправлением от остановочного пункта «Центральный рынок» будет выполняться до остановочного пункта «Стан 2000» (по схеме маршрута № 5);

рейс по маршруту № 1 отправлением от остановочного пункта «ДП-6» в 16:27 новым расписанием не предусмотрен.

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время его прохождения через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-80-15. Время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальных сайтах  профильного департамента и  муниципальной  «ЛГТК».

330
#транспорт

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