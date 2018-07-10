Спорт

59 минут назад

Участница Олимпиады из Липецка подготовила победительницу первенства России в метании копья

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#Легкая атлетика #Валерия Кучина #Наталья Рощупкина
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Участница Олимпиады из Липецка подготовила победительницу первенства России в метании копья

Валерия Кучина - "новая звездочка" российской "королевы спорта".

Липчанка Валерия Кучина примерила «золотую» медаль победительницы первенства России по легкой атлетике среди юниоров (до 23 лет).

Кучина специализируется на метании копья, и на соревнованиях в Челябинске в очередной раз доказала, что среди сверстников ей нет равных в этой дисциплине в нашей стране. В своей лучшей попытке Кучина метнула копье на 52 метра 94 сантиметра. К слову, Кучина оказалась единственной участницей, которой удалось превысить норматив мастера спорта, равный 52 метрам.

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Конкурентки не перебросили даже пятидесятиметровую отметку. Второе место заняла Алия Бузанакова из Санкт-Петербурга – 49,81, на третьей строчке расположилась москвичка Анна Адысева – 48.51.

Добавим, что Кучиной принадлежит рекорд Липецкой области в метании копья - 54.68 м.

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Любопытно, что соревнования проходили в челябинском спортивном комплексе имени Елены Елесиной, олимпийской чемпионки Сиднея-2000 в прыжках в высоту. Тренирует Валерию хорошая знакомая Елесиной липчанка Наталья Рощупкина, которая тоже выступала за олимпийскую сборную России в 2000 году и заняла 6-м место в многоборье.

Неплохо выступил в Челябинске липецкий бегун Андрей Ефремов. Он даже установил личный рекорд на дистанции 400 метров, пробежав один круг по стадиону за 46.99 секунды. Но этого хватило только для 4-го места. А победил здесь Максим Федяев из Курска с результатом 46,06.

Использовано фото sport48.ru

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#Легкая атлетика #Валерия Кучина #Наталья Рощупкина
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