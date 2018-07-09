Общество

сегодня, 10:01

Липецкие летчики устроят шоу в Мочище

2 1063
#авиашоу
Липецкие летчики устроят шоу в Мочище

Праздник состоится на аэродроме Новосибирска.

Пилотажная группа липецких летчиков «Соколы России» примет участие в авиашоу, которое 5 августа состоится на аэродроме Мочище города Новосибирска. Как сообщает администрация аэродрома, событие приурочено к 100-летию Российской армии и к празднованию 105-й годовщины со дня рождения маршала авиации А. И. Покрышкина.

В программу праздника включены показательные выступления самолётов и вертолётов Вооруженных Сил России, одиночные и групповые пилотажи гражданской авиации и авиации общего назначения, выступления раритетной авиационной техники разных лет, воздушные шары, парашютные прыжки и купольная акробатика, мотопарапланы, авиамоделисты и запуск воздушных змеев.

Вместе с липчанами из «Соколов России» своем мастерство пилотирования покажут их коллеги из «Руси» и «Барсы».
2 1063
#авиашоу

Комментарии (2)

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а

4 минуты назад
да за такие деньги, грех не поразвлекать.
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Лида

сегодня, 10:18
Новосибирских олигархов и местных воров будут развлекать
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