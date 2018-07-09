Липецкие летчики устроят шоу в Мочище

Праздник состоится на аэродроме Новосибирска.

Пилотажная группа липецких летчиков «Соколы России» примет участие в авиашоу, которое 5 августа состоится на аэродроме Мочище города Новосибирска. Как сообщает администрация аэродрома, событие приурочено к 100-летию Российской армии и к празднованию 105-й годовщины со дня рождения маршала авиации А. И. Покрышкина.



В программу праздника включены показательные выступления самолётов и вертолётов Вооруженных Сил России, одиночные и групповые пилотажи гражданской авиации и авиации общего назначения, выступления раритетной авиационной техники разных лет, воздушные шары, парашютные прыжки и купольная акробатика, мотопарапланы, авиамоделисты и запуск воздушных змеев.



Вместе с липчанами из «Соколов России» своем мастерство пилотирования покажут их коллеги из «Руси» и «Барсы».