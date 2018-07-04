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сегодня, 16:36

Новые остановки ничего не будут стоить Липецку

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#тендер #остановка #закупка
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Новые остановки ничего не будут стоить Липецку

Павильоны купят не за счет бюджета.

Управление благоустройства Липецка объявило тендеры на поставку новых остановочных павильонов. Цену каждой из 11-ти остановок установили в 298 005 рублей. Их поставка планируется до конца лета.

Закупаемые павильоны уже знакомы липчанам: аналогичные стоят на Театральной площади. Это широкие остановки с витыми черными трубами, антивандальном стеклом, узкими скамейками и лайт-боксом под рекламу с одной стороны и гербом Липецка — с другой. Но закупаемые павильоны, как указано в технической документации к тендерам, ничего не будут стоить бюджету Липецка. Их оплатят из внебюджетных средств.

Оперативно прокомментировать наличие свыше 3 млн рублей внебюджетных средств в муниципальном управлении не смогли. Но известно, что внебюджетные средства — это доходы, получаемые бюджетными учреждениями помимо ассигнований, выделяемых из бюджета. Внебюджетные доходы бюджетных учреждений могут формироваться с помощью различных видов деятельности: с помощью использования рыночных принципов функционирования, посредством привлечения средств юридических и физических лиц, осуществляющих благотворительную деятельность. Также внебюджетными источниками финансирования бюджетных учреждений могут являться: средства, полученные от сдачи имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду.

В основном, доходы от предпринимательской деятельности формируются за счет оказания платных услуг сверх объема, установленного государственным муниципальным заданием. Согласно данным официального сайта МБУ за дополнительную плату может вывезти мусор и грунт, убрать территорию, полить что-то и привезти воду, предоставить услуги автогрейдера и экскаватора-погрузчика, собрать и отвезти отходы из выгребных ям и хозяйственно бытовых стоков ЖБО и многое другое, вплоть до ремонта коммунальной техники.
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#тендер #остановка #закупка
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Комментарии (2)

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28 минут назад
нет ну а здорово, кто распределяет "остановки"...за проез платим, за ремонт моста тоже, за кодиционер (да хрен с ним) тоже......вы еще спрашиваете про остановки??? блин у васт что логистичикой службы нет??? продлеваете то что нужно добавить (про автобусы) трамвай ваще убрали...у меня у знакомой парень в армаду уехал в Тверь...так мать его дивизию как туда добратся.....где трамваи, одно звиздобольство.....
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Липецкпассажиртранс

35 минут назад
Я правильно понял у большинства рабочих зарплата не превышает 15 тысяч, а они 3 ляма потратят на остановки
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