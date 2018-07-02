В областную больницу привезли не те медикаменты

Учреждению пришлось судиться с поставщиком.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» к поставщику медикаментов из Екатеринбурга. Врачи подали на организацию в суд из-за того, что по их мнению фирма неверно исполнила контракт.



Как установил суд, больница и организация из Екатеринбурга в конце января заключили договор на поставку медикаментов. Сумма обязательств составила 900 154 рубля. Товары должны были поставить в больницу двумя партиями.



Уже 5 февраля в больницу привезли медикаменты, но администрация учреждения выявила, что партия пришла не полностью, часть товаров не соответствует тем, что были прописаны в контракте. Вместе тепло-влагообменника производства Франции в Липецк привезли дыхательный фильтр. Больница отказалась принимать поставку, примерно через месяц поставщик забрал спорные позиции. Еще через 10 дней больница посчитала, что поставщик ненадлежащим образом исполняет контракт, и предложила второй стороне расторгнуть контракт. Ответа на претензию не последовало, и врачи обратились в суд. Организации из Екатеринбурга не удалось оспорить доводы истцов.



Суд удовлетворил иск больницы. Вынесено решение о расторжении договора. Организации из Екатеринбурга придется выплатить штраф в 27 004 рубля, а также судебные издержки.