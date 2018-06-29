Губернатор Липецкой области объяснил причины вылета Германии с ЧМ-2018

Олег Королев опубликовал сегодня в Твиттере комментарий по поводу вылета Германии с ЧМ-2018.

Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им..ИСТОРИЯ и ВРЕМЯ вмешались... — Олег Королев (@Korolev_O_P) 29 июня 2018 г.

Напомним, 27 июня сборная Германии проиграла Южной Корее со счетом 0-2 и не вышла в плей-оф чемпионата мира который проходит в России. До этого Германии проиграла сборной Мексики (0-2), но одержала победу над Швецией (2:1)