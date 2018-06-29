Общество

сегодня, 12:19

Губернатор Липецкой области объяснил причины вылета Германии с ЧМ-2018

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#ЧМ-2018
4
Губернатор Липецкой области объяснил причины вылета Германии с ЧМ-2018

Олег Королев опубликовал сегодня в Твиттере комментарий по поводу вылета Германии с ЧМ-2018.





Напомним, 27 июня сборная Германии проиграла Южной Корее со счетом 0-2 и не вышла в плей-оф чемпионата мира который проходит в России. До этого Германии проиграла сборной Мексики (0-2), но одержала победу над Швецией (2:1)
4 2704
#ЧМ-2018
4

Комментарии (4)

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Коля Манякин

сегодня, 14:11
Согласно этой логике, победителем данного мундиаля должна стать сборная Монголии.
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ВЕСНА

сегодня, 13:14
Олег Петрович, снова занимаетесь плагиатом! Придумайте что-то своё, а не повторяйте за другими всякую галиматью!
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Мер

сегодня, 12:27
Ну и что, зато у них пенсии по 140 тысяч.
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сосочек

сегодня, 12:25
Фантазёр,сказочник и лгун!!!!!!!!!!!
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