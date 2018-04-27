Школьников Липецкой области пригласили на экскурсии по родному краю

Единый областной урок для 7-8 классов «Удивительное путешествие по Липецкой земле» прошел сегодня во всех школах региона. Он дал старт целой серии мероприятий, посвященных развитию туризма в нашем крае. Проект совместно разработали два областных управления - культуры и туризма и образования и науки.



Главной площадкой единого урока стала школа №29 Липецка. Виртуальную экскурсию здесь провела победитель всероссийского конкурса в сфере туризма в номинации «Лучший гид-переводчик России», заместитель директора Липецкого областного краеведческого музея Елена Володченкова. В других школах уроки провели главы муниципальных образований, представители администрации Липецкой области, общественные деятели.



На уроках ученики узнали об историческом и культурном наследии Ельца, Задонска и его окрестностей, посёлка Лев-Толстой, о мемориальном комплексе «Высота Огурец» в Воловском районе, о заповедных местах Липецкой области: государственном заповеднике «Галичья гора» и природном парке «Олений» в с. Никольское Краснинского района, а также архитектурных памятниках Липецкой области. Всего в областном уроке приняли участие 276 государственных общеобразовательных учреждений области — более 20 тыс. учащихся 7-8 классов.



«Время для проведения урока мы выбрали не случайно — накануне четырехдневных майских выходных и за месяц до начала летних каникул. Надеемся, после уроков ребята захотят посетить близлежащие уголки родного края, чтобы увидеть эти достопримечательности вживую, а не только как слайд на экране монитора», - отметил заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Таран.



Липецкий край богат своими традициями и интересными местами. К сожалению, для многих это наследие остается тайной. Запуская образовательный проект, организаторы хотят раскрыть для подрастающего поколения туристические красоты малой родины.



«Обидно, что наши дети не так часто посещают местные достопримечательности, при том, что в прошлом году в Липецкой области на экскурсиях побывали более тысячи школьников из других регионов», - добавил замглавы областной администрации.



Образовательный проект «Удивительное путешествие по Липецкой земле» не ограничится только единым уроком. Так, 1 мая в Липецке состоится областной детский праздник для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где наряду с традиционным конкурсом рисунка на асфальте дети смогут посетить интерактивные площадки, посвященные туристическим достопримечательностям и событийным мероприятиям области. Краеведческую составляющую включили и в программу мероприятий, посвященных Дню защиты детей 1 июня. Ребята узнают о традиционных промыслах, объектах культурного наследия. А 27 сентября, во Всемирный День туризма в школах состоится единое родительское собрание, где родителям предложат обратить внимание на совместные туристические поездки с детьми по родному краю. Не останутся без внимания дошколята. В совместных планах управления культуры и туризма и управления образования и науки Липецкой области создать для воспитанников детских садов мультфильм, который расскажет им о Липецкой земле.

