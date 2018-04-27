Общество

53 минуты назад

Частные перевозчики Липецка желают приобрести в мае-июне 33 новых автобуса

3 434
#транспорт #"маршрутки"
Частные перевозчики Липецка желают приобрести в мае-июне 33 новых автобуса

Часть средств на обновление парка будут бюджетными.

В этом году в областном и Липецком городском бюджетах появились строки софинансирования расходов предприятий пассажирского транспорта на обновление автобусного парка в размере 60 млн рублей (половина этой суммы заложена в областной бюджет, половина - в муниципальный). С начала года прошло четыре месяца. Сколько же перевозчиков обратилось в администрацию Липецка с желанием поучаствовать в программе?

В департаменте транспорта мэрии говорят о том, что частные перевозчики заявили о готовности приобрести по программе софинансирования (которая не распространяется на автобусы типа «ПАЗ») 33 новых машины.

Так, сразу 20 автобусов марки «Волгабас» желает купить ООО «Ассоциация таксомоторного транспорта плюс», обслуживающая маршрут №347. По четыре автобуса готовы приобрести ООО «АТП ВОА» и ООО «Автотранс ВОА», обеспечивающие перевозку пассажиров по маршрутам №308, 323, 378. По два автобуса марки «МАЗ-103» готовы приобрести ИП Филимонова В.Е. (маршруты №320, 325, 345), ИП Карих И.В. (маршруты №306, 330), ИП Карих А.И. (маршрут №315). По одной машине покупают ИП Силина Е.Н. (маршрут №308к), ИП Петров А.Г. (маршрут №359), ИП Филимонова В.Н. (маршруты №325, 345), ИП Алтарев А.Ю. (маршрут №322).

Кстати, не менее десяти новых автобусов желает приобрести в рамках программы софинансирования и МУП «Липецкпассажиртранс».
3 434
#транспорт #"маршрутки"

Комментарии (3)

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Dem

2 минуты назад
Автобусы то поменяют, а как ездили частные перевозчики максимум до 21 часа, так и будут ездить, а некоторые маршруты и того раньше заканчивают. В итоге вечером либо пешком, либо такси.
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Петрович

12 минут назад
Сначала все приобретаемые автобусы надо опробовать на слугах народа - набить автобус работниками мэрии, закрыть все форточки и пару-тройку часов покатать по городским магистралям где ведутся ремонтные работы.
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Пассажир

14 минут назад
А 308к? Маны на этом маршруте самые убитые.
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