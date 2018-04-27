Частные перевозчики Липецка желают приобрести в мае-июне 33 новых автобуса

Часть средств на обновление парка будут бюджетными.

В этом году в областном и Липецком городском бюджетах появились строки софинансирования расходов предприятий пассажирского транспорта на обновление автобусного парка в размере 60 млн рублей (половина этой суммы заложена в областной бюджет, половина - в муниципальный). С начала года прошло четыре месяца. Сколько же перевозчиков обратилось в администрацию Липецка с желанием поучаствовать в программе?



В департаменте транспорта мэрии говорят о том, что частные перевозчики заявили о готовности приобрести по программе софинансирования (которая не распространяется на автобусы типа «ПАЗ») 33 новых машины.



Так, сразу 20 автобусов марки «Волгабас» желает купить ООО «Ассоциация таксомоторного транспорта плюс», обслуживающая маршрут №347. По четыре автобуса готовы приобрести ООО «АТП ВОА» и ООО «Автотранс ВОА», обеспечивающие перевозку пассажиров по маршрутам №308, 323, 378. По два автобуса марки «МАЗ-103» готовы приобрести ИП Филимонова В.Е. (маршруты №320, 325, 345), ИП Карих И.В. (маршруты №306, 330), ИП Карих А.И. (маршрут №315). По одной машине покупают ИП Силина Е.Н. (маршрут №308к), ИП Петров А.Г. (маршрут №359), ИП Филимонова В.Н. (маршруты №325, 345), ИП Алтарев А.Ю. (маршрут №322).



Кстати, не менее десяти новых автобусов желает приобрести в рамках программы софинансирования и МУП «Липецкпассажиртранс».