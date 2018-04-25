В уборке Липецка от мусора задействованы осужденные

В рамках проведения двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке города уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Липецкой области приняла участие в проводимом отделом охраны окружающей среды администрации города Липецка субботнике.

Для участия в данном мероприятии были привлечены осужденные к наказаниям без изоляции от общества, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

Главной целью субботника явилось формирование у подучетных лиц уважительного отношения к труду, бережного отношения к окружающей среде, желания приносить пользу обществу, сообщает УФСИН России по Липецкой области.