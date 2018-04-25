Общество

сегодня, 11:23

В уборке Липецка от мусора задействованы осужденные

2 841
#субботник
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В уборке Липецка от мусора задействованы осужденные

В рамках проведения двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке города уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Липецкой области приняла участие в проводимом отделом охраны окружающей среды администрации города Липецка субботнике. 

Для участия в данном мероприятии были привлечены осужденные к наказаниям без изоляции от общества, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

Главной целью субботника явилось формирование у подучетных лиц уважительного отношения к труду, бережного отношения к окружающей среде, желания приносить пользу обществу, сообщает УФСИН России по Липецкой области.

2 841
#субботник
2

Комментарии (2)

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Николай

сегодня, 11:47
Как красиво звучит фраза: "Главной целью субботника явилось формирование у подучетных лиц уважительного отношения к труду, бережного отношения к окружающей среде, желания приносить пользу обществу." А давайте привлечем к уборке улиц ФСИН, депутатов, судей, СК и прочих бездельников?
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г елик

сегодня, 11:30
Расконвойники поперли пора и запретку перекопать
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