сегодня, 11:23
В уборке Липецка от мусора задействованы осужденные
В рамках проведения двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке города уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Липецкой области приняла участие в проводимом отделом охраны окружающей среды администрации города Липецка субботнике.
Для участия в данном мероприятии были привлечены осужденные к наказаниям без изоляции от общества, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции.
Главной целью субботника явилось формирование у подучетных лиц уважительного отношения к труду, бережного отношения к окружающей среде, желания приносить пользу обществу, сообщает УФСИН России по Липецкой области.
Николай
г елик