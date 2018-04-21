Общество

58 минут назад

Консолидированный бюджет Липецкой области «поправился» за год на 29%

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#бюджет
Консолидированный бюджет Липецкой области «поправился» за год на 29%

11,1 млрд. рублей налоговых платежей поступило в консолидированный бюджет Липецкой области в первом квартале.

10,1 млрд. рублей перечислили в январе-марте налогоплательщики Липецкой области, которых администрируют налоговики региона. А всего в консолидированный бюджет Липецкой области в первом квартале поступило 11,1 млрд. рублей — с учетом предприятий-налогоплательщиков, администрируемых Межрегиональными ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам и после отчислений в федеральный бюджет. По сравнению с прошлогодним бюджет Липецкой области «поправился» на 29%, или 2,8 млрд. рублей. 

48% в общем объеме поступлений составил налог на прибыль организаций — 5,3 млрд. рублей. Налог на доходы физических лиц составил 4 млрд. рублей или 36% в общем объеме поступлений, имущественные налоги – 1 млрд. рублей или 9% в общем объеме поступлений.

192
#бюджет

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