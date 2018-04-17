Липецкая область снова в лидерах по исполнению программы капитального ремонта

На днях в Москве в рамках расширенного заседании Общественного совета при Минстрое России при участии главы Минстроя России Михаила Меня и Председателя Общественного совета при Минстрое России Сергея Степашина прошла Церемония награждения лучших практик в сфере капитального ремонта. Благодарственные письма за вклад в реализацию проекта ускоренной замены лифтов в многоквартирных домах получили Липецкая, Архангельская, Мурманская и Белгородская области.

Дополнительно за вклад в реализацию ускоренной замены лифтов благодарственными письмами была отдельно отмечена работа Администрации Липецкой области и руководства Фонда капитального ремонта общего имущества МКД Александра Козина.

Сергей Степашин подчеркнул, что для Общественного совета проект ускоренной замены лифтов является одним из приоритетных. «Его реализация позволяет повысить уровень безопасности проживания более 1,0 млн. граждан по всей стране. На текущий момент к проекту присоединились уже 20 субъектов РФ», - отметил председатель Общественного совета.

Напомним, что Липецкая область стала одной из первых, кто запустил ускоренную программу модернизации лифтового хозяйства, в рамках которой осуществляется замена 300 единиц лифтового оборудования, из них: 90 единиц было заменено в 2017 году (дополнительно к 55 уже замененным в рамках краткосрочного плана); 210 единиц начали менять в текущем году. Понимая высокую значимость и важность данной программы, в ближайшее время Фонд капитального ремонта Липецкой области, приступит ко второму этапу ускоренной программы по замене лифтового оборудования, в рамках которой будет модернизировано еще более 400 лифтов, что практически позволит модернизировать большую часть изношенного парка лифтового хозяйства Липецкой области.



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