Общество
40 минут назад
Липчане уже начали красить яйца к Пасхе
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Мастер-класс состоялся в храме.
Как сообщает липецкая митрополия, в воскресной группе Александро-Невского храма города Грязи состоялось творческое занятие. Урок профессионального мастерства по изготовлению декоративных пасхальных яиц провела студентка Липецкого института культуры и искусств ЛГПУ Елена Копылова. Отметив, что в России наиболее известными техниками росписи являются «писанки», «крашанки», «драпанки», «малеванки», «хохлома» и «гжель», Елена представила детям в качестве наглядного пособия пасхальные яйца, расписанные каждым из этих методов.
Воспитанники постигали искусство росписи деревянных пасхальных яиц. За творческой работой ребята узнали, что традиция изготовления пасхальных сувениров уходит своими корнями в первые века христианства. Искусство росписи яиц очень многогранно. Оно имеет свои особенности не только в разных странах, но даже в разных регионах одного государства. Правила и обычаи росписи, использование рисунков и узоров передаются из поколения в поколение.
Настоятель храма иерей Пётр Жуков предложил Елене Копыловой сделать такие творческие встречи доброй традицией прихода.
Воспитанники постигали искусство росписи деревянных пасхальных яиц. За творческой работой ребята узнали, что традиция изготовления пасхальных сувениров уходит своими корнями в первые века христианства. Искусство росписи яиц очень многогранно. Оно имеет свои особенности не только в разных странах, но даже в разных регионах одного государства. Правила и обычаи росписи, использование рисунков и узоров передаются из поколения в поколение.
Настоятель храма иерей Пётр Жуков предложил Елене Копыловой сделать такие творческие встречи доброй традицией прихода.
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