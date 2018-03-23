Общество

40 минут назад

Липчане уже начали красить яйца к Пасхе

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#Пасха #мастер-класс
Липчане уже начали красить яйца к Пасхе

Мастер-класс состоялся в храме.

Как сообщает липецкая митрополия, в воскресной группе Александро-Невского храма города Грязи состоялось творческое занятие. Урок профессионального мастерства по изготовлению декоративных пасхальных яиц провела студентка Липецкого института культуры и искусств ЛГПУ Елена Копылова. Отметив, что в России наиболее известными техниками росписи являются «писанки», «крашанки», «драпанки», «малеванки», «хохлома» и «гжель», Елена представила детям в качестве наглядного пособия пасхальные яйца, расписанные каждым из этих методов.

Воспитанники постигали искусство росписи деревянных пасхальных яиц. За творческой работой ребята узнали, что традиция изготовления пасхальных сувениров уходит своими корнями в первые века христианства. Искусство росписи яиц очень многогранно. Оно имеет свои особенности не только в разных странах, но даже в разных регионах одного государства. Правила и обычаи росписи, использование рисунков и узоров передаются из поколения в поколение.

Настоятель храма иерей Пётр Жуков предложил Елене Копыловой сделать такие творческие встречи доброй традицией прихода.
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#Пасха #мастер-класс

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