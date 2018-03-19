Общество

48 минут назад

В Усмани прошла ярмарка вакансий

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#вакансии #работа
В Усмани прошла ярмарка вакансий

В Усманском районном центре занятости населения состоялась ярмарка вакансий рабочих мест для безработных граждан.

Безработные граждане получили подробную информацию об условиях работы и уровне заработной платы на данных предприятиях, заполнили заявления-анкеты, желающие смогли получить направления на работу.

 Всего в мини ярмарке приняло участие 67 безработных граждан, из них 32 чел. изъявили желание работать на данных предприятиях, сообщили в Управлении труда и занятости населения Липецкой области.

Фото: news.mail.ru
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#вакансии #работа

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