В Усмани прошла ярмарка вакансий

В Усманском районном центре занятости населения состоялась ярмарка вакансий рабочих мест для безработных граждан.

Безработные граждане получили подробную информацию об условиях работы и уровне заработной платы на данных предприятиях, заполнили заявления-анкеты, желающие смогли получить направления на работу.



Всего в мини ярмарке приняло участие 67 безработных граждан, из них 32 чел. изъявили желание работать на данных предприятиях, сообщили в Управлении труда и занятости населения Липецкой области.



Фото: news.mail.ru

