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ВИЧ-инфицированный отделался условным сроком за заражение возлюбленной

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#ВИЧ
ВИЧ-инфицированный отделался условным сроком за заражение возлюбленной

В Прокопьевском районе Кемеровской области вынесен приговор 33-летнему мужчине, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 122 УК РФ ("Заражение ВИЧ-инфекцией").

Как сообщает VSE42.ru, на экс-сожителя подала заявление в полицию 30-летняя жительница одного из поселков. Она рассказала, что вступала в половые отношения с мужчиной на протяжении десяти месяцев, и лишь после расставания узнала, что он болен ВИЧ.

Сам кузбассовец о своей болезни не мог не знать – он в течение нескольких лет состоял на учете в медучреждении как ВИЧ-инфицированный. Однако мужчина не только не рассказал партнерше об опасном заболевании, но и не пользовался контрацептивами во время секса.

На дознании фигурант уголовного дела признал свою вину и заявил, что не хотел рассказывать сожительнице о заболевании, т. к. боялся, что она уйдет от него.

Суд приговорил мужчину к году условного лишения свободы. Однако ему предстоит заплатить бывшей возлюбленной компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.
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#ВИЧ

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