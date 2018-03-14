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ВИЧ-инфицированный отделался условным сроком за заражение возлюбленной
В Прокопьевском районе Кемеровской области вынесен приговор 33-летнему мужчине, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 122 УК РФ ("Заражение ВИЧ-инфекцией").
Сам кузбассовец о своей болезни не мог не знать – он в течение нескольких лет состоял на учете в медучреждении как ВИЧ-инфицированный. Однако мужчина не только не рассказал партнерше об опасном заболевании, но и не пользовался контрацептивами во время секса.
На дознании фигурант уголовного дела признал свою вину и заявил, что не хотел рассказывать сожительнице о заболевании, т. к. боялся, что она уйдет от него.
Суд приговорил мужчину к году условного лишения свободы. Однако ему предстоит заплатить бывшей возлюбленной компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.