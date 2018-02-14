вчера, 17:28
Возможного виновника пожара на улице Космонавтов пытались побить
Но в конфликт вовремя вмешались полицейские.
Сегодняшний пожар на улице Космонавтов в Липецке местные жители связывают с мужчиной, который собирал в квартире на первом этаже сомнительных личностей.
Жильцов дома давно бесило такое соседство и сомнительные компании. А когда произошел пожар, дело дошло до рукоприкладства, но в конфликт вмешались сотрудники полиции.
Напомним, что сегодня в квартире первого подъезда дома №70/2 по улице Космонавтов произошёл пожар. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения Липецкого гарнизона немедленно приступили к эвакуации жильцов всего дома. Некоторых спускали на улицу с помощью пожарной автолестницы. В результате возгорания пострадали несколько человек.
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Задолбали
Задолбали
Петров
Шваль. Всякая шваль
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Дима
Валя
ха-ха-ха