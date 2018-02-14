Возможного виновника пожара на улице Космонавтов пытались побить

Но в конфликт вовремя вмешались полицейские.

Сегодняшний пожар на улице Космонавтов в Липецке местные жители связывают с мужчиной, который собирал в квартире на первом этаже сомнительных личностей.

Жильцов дома давно бесило такое соседство и сомнительные компании. А когда произошел пожар, дело дошло до рукоприкладства, но в конфликт вмешались сотрудники полиции.

Напомним, что сегодня в квартире первого подъезда дома №70/2 по улице Космонавтов произошёл пожар. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения Липецкого гарнизона немедленно приступили к эвакуации жильцов всего дома. Некоторых спускали на улицу с помощью пожарной автолестницы. В результате возгорания пострадали несколько человек.



