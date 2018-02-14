Происшествия

вчера, 17:28

Возможного виновника пожара на улице Космонавтов пытались побить

16 5410
#пожар
3
Возможного виновника пожара на улице Космонавтов пытались побить

Но в конфликт вовремя вмешались полицейские.

Сегодняшний пожар на улице Космонавтов в Липецке местные жители связывают с мужчиной, который собирал в квартире на первом этаже сомнительных личностей.

Жильцов дома давно бесило такое соседство и сомнительные компании. А когда произошел пожар, дело дошло до рукоприкладства, но в конфликт вмешались сотрудники полиции.

Напомним, что сегодня в квартире первого подъезда дома №70/2 по улице Космонавтов произошёл пожар. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения Липецкого гарнизона немедленно приступили к эвакуации жильцов всего дома. Некоторых спускали на улицу с помощью пожарной автолестницы. В результате возгорания пострадали несколько человек.


16 5410
#пожар
3

Комментарии (16)

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вчера, 22:28
Кто погиб?
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Задолбали

вчера, 22:26
Петров, лучше б ты бухал.
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Задолбали

вчера, 22:25
Валя, да, это более доступное жильё и шанс встретить там неинтеллигентных товарищей выше, но ты выводи не лепи, судьба штука суровая, для прокачки скилла пошлёт тебе молодожёнку в качестве основного места обитания.
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Петров

вчера, 21:55
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
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Шваль. Всякая шваль

вчера, 21:35
Мы обитаем в самом дешевом жилье, обожаем двухэтажки, общаги, молодоженки.... Бухаем, орем, деремся, гадим, слушаем шансон и гордо говорим с похмелья, что в америке пиндосы а мы патриоты.
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....

вчера, 21:34
Не пострадали,а погибли
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Мой комментарий

вчера, 21:29
ВО ВСЁМ ВИНОВАТ ПУТИН!!
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Дима

вчера, 20:37
Валя, попадись и я из тебя шваль сделаю . Дамы и господа будте добры следить за своими язычками
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Валя

вчера, 20:25
Молодоженки это притоны всякой швали
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ха-ха-ха

вчера, 19:38
там на первом етаже патриёт живет - вон даже флаг из окна выставил!
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