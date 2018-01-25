Претенденты на звание «Воспитатель года» проводят квесты и знакомят малышей с робототехникой

5 воспитателей, которые наберут максимальное количество баллов во втором туре, выйдут в финал.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, стартовал второй тур городского профессионального конкурса «Воспитатель года». 10 педагогов, которые набрали в отборочном туре наибольшее количество баллов, вышли во второй тур. Это воспитатели из детских садов № 6, 8, 20, 30, 38, 96, 104,113, 128, 136.

На этой неделе на базе детского сада № 23 конкурсантки проводили педагогические мероприятия с детьми, в рамках которых знакомили детей с робототехникой, проводили квест-игру, учили самостоятельно создавать мультфильмы, знакомили с «волшебной» книгой под названием «лэпбук», демонстрировали возможности работы по технологии ТРИЗ, элементы методик, способствующих развитию математических способностей дошколят. Впереди у воспитателей еще одно испытание - «Мастер-класс», который запланирован на 13-14 февраля.

Оценивает конкурсанток жюри, в состав которого вошли представители департамента образования, Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и абсолютный победитель городского и областного профессиональных конкурсов «Воспитатель года – 2015» Ольга Саетова (детский сад № 96). 5 воспитателей, которые наберут максимальное количество баллов во втором туре, выйдут в финал.

А в Доме детского творчества «Городской» им. С. А. Шмакова состоялся второй этап городского конкурса лидеров ученического самоуправления «Лидер XXI века». 12 общественно-полезных проектов представили ребята из гимназии №1, школ№6, 7, 11, гимназий №12, 19, школ №23, 29,47, гимназий №64, 69, школы №70. Теперь участникам предстоит подготовиться к финалу конкурса, где их ждут испытания «Ораторское искусство» и конкурс творческих презентаций «Я и моя команда». Финал городского конкурса лидеров ученического самоуправления «Лидер XXI века» состоится 8 февраля.