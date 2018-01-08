Происшествия

вчера, 20:17

Водитель «Митсубиси» на «зебре» помял машину о пешехода (ФОТО)

43 3008
#ДТП #авария #пешеходный переход
7
Водитель «Митсубиси» на «зебре» помял машину о пешехода (ФОТО)

Пострадавшего госпитализировали, но руки, ноги и позвоночник у него целы.

На улице Зои Космодемьянской недалеко от дома №125 водитель «Митсубиси» сбил пешехода прямо на «зебре» у автобусной остановки.

Пострадал мужчина, который возвращался после рабочей смены и не дошел всего несколько десятков метров до своего дома. У пешехода зафиксированы сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, его забрала «скорая». Вероятно, травм могло быть еще больше: по словам очевидцев, 37-летнего мужчину, работающего поваром в одном из липецких ресторанов, спасла крупная комплекция и вес более 100 кг.

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А вот виновнику ДТП помимо моральной и юридической ответственности предстоит и дорогостоящий ремонт своего автомобиля.

43 3008
#ДТП #авария #пешеходный переход
7

Комментарии (43)

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Мария Осипова

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Ксю

сегодня, 01:20
Я как раз ехала мимо и застала сам момент ДТП ребят хочу сказать освещение на дорогах оставляет желать лучшего это раз и два я думаю на этой трассе уже давно пора на каждом переходе поставить светофор!
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Шурик

сегодня, 01:16
выздоравливай толстячок
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Маша с лесной

сегодня, 01:13
Мальчики ням-ням
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Бывалый для Викуськи

сегодня, 00:29
На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того как оценят расстояние до приближающихся ТС, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. ПДД п.4.5
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неправильный заголовок

сегодня, 00:23
Не "машину помял о пешехода", а водитель травмировал пешехода своей машиной-железкой.
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Для для викуськи

сегодня, 00:11
Полностью с Вами согласен!
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