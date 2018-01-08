Водитель «Митсубиси» на «зебре» помял машину о пешехода (ФОТО)

Пострадавшего госпитализировали, но руки, ноги и позвоночник у него целы.

На улице Зои Космодемьянской недалеко от дома №125 водитель «Митсубиси» сбил пешехода прямо на «зебре» у автобусной остановки.

Пострадал мужчина, который возвращался после рабочей смены и не дошел всего несколько десятков метров до своего дома. У пешехода зафиксированы сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, его забрала «скорая». Вероятно, травм могло быть еще больше: по словам очевидцев, 37-летнего мужчину, работающего поваром в одном из липецких ресторанов, спасла крупная комплекция и вес более 100 кг.







А вот виновнику ДТП помимо моральной и юридической ответственности предстоит и дорогостоящий ремонт своего автомобиля.