Происшествия

14 минут назад

Ельчанин бросился на мать с ножом

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#угроза убийством #суд
Ельчанин бросился на мать с ножом

Женщина простила непутевого сына.

Мировой судья СУ №2 Ельца рассмотрел уголовное дело по обвинению безработного жителя деревни Михайловка в угрозе убийством. Мужчина пригрозил расправой своей матери.

Как указано в материалах суда, семейный конфликт произошел поздно вечером на улице Пролетарская в Ельце. Выпивший мужчина дома повздорил со своей матерью. В пылу ссоры пьяный ельчанин схватил кухонный нож и бросился с ним на свою маму со словами: «Я тебя убью, зарежу!». Женщина оценила агрессивный настрой сына и обратилась в правоохранительные органы. Действия непутевого родственника расценили как преступление, регламентируемое ст.119 УК РФ «Угроза убийством».

Но в суде женщина заявила, что простила своего сына, помирилась с ним и более претензий к нему не имеет. Суд постановил прекратить уголовное дело. Кухонный нож будет уничтожен.
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#угроза убийством #суд

Комментарии (1)

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лирик

3 минуты назад
Зря уничтожаете, он еще пригодится
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