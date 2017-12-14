Ельчанин бросился на мать с ножом

Женщина простила непутевого сына.

Мировой судья СУ №2 Ельца рассмотрел уголовное дело по обвинению безработного жителя деревни Михайловка в угрозе убийством. Мужчина пригрозил расправой своей матери.



Как указано в материалах суда, семейный конфликт произошел поздно вечером на улице Пролетарская в Ельце. Выпивший мужчина дома повздорил со своей матерью. В пылу ссоры пьяный ельчанин схватил кухонный нож и бросился с ним на свою маму со словами: «Я тебя убью, зарежу!». Женщина оценила агрессивный настрой сына и обратилась в правоохранительные органы. Действия непутевого родственника расценили как преступление, регламентируемое ст.119 УК РФ «Угроза убийством».



Но в суде женщина заявила, что простила своего сына, помирилась с ним и более претензий к нему не имеет. Суд постановил прекратить уголовное дело. Кухонный нож будет уничтожен.