С берегов рек вывезли 4 тысячи кубометров мусора

﻿Выявлено более 170 несанкционированных свалок.

В Липецкой области подведи итоги акции "С голубого ручейка начинается река...". Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, dсего в рамках данной акции рабочими группами обследовано 15 истоков малых рек, в числе которых истоки рек Воргол, Белый Колодезь, Чесночный, Боровица и другие, более 70 километров водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Липецкой области.



Выявлено более 170 несанкционированных свалок мусора в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек Липецкой области. Для их ликвидации были организованы экологические десанты из числа работников предприятий, организаций, школьников, студентов, волонтеров, пенсионеров и просто неравнодушных граждан. Всего приняли участие более 8,2 тысячи человек. В результате на полигоны твердых коммунальных отходов вывезено около 4 тысяч кубометров мусора. Лучшие результаты по итогам акции отмечаются в Долгоруковском, Липецком, Усманском муниципальных районах.