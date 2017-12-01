Общество

50 минут назад

С берегов рек вывезли 4 тысячи кубометров мусора

2 152
#река #скалка #экология
1
С берегов рек вывезли 4 тысячи кубометров мусора

﻿Выявлено более 170 несанкционированных свалок.

В Липецкой области подведи итоги акции "С голубого ручейка начинается река...". Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, dсего в рамках данной акции рабочими группами обследовано 15 истоков малых рек, в числе которых истоки рек Воргол, Белый Колодезь, Чесночный, Боровица и другие, более 70 километров водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Липецкой области.

Выявлено более 170 несанкционированных свалок мусора в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах рек Липецкой области. Для их ликвидации были организованы экологические десанты из числа работников предприятий, организаций, школьников, студентов, волонтеров, пенсионеров и просто неравнодушных граждан. Всего приняли участие более 8,2 тысячи человек. В результате на полигоны твердых коммунальных отходов вывезено около 4 тысяч кубометров мусора. Лучшие результаты по итогам акции отмечаются в Долгоруковском, Липецком, Усманском муниципальных районах. 
2 152
#река #скалка #экология
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

26 минут назад
А в городе Задонске городская канализация стекает прямо в реку Дон. И ни кому нет дела.
ответить

с

39 минут назад
всё позасрали
ответить

Еще в рубрике

Спасатели передают экстренное предупреждение
#ветер
Спасатели передают экстренное предупреждение

17 минут назад

Общество
В липецком ТРЦ нашли сомнительную парфюмерию
#контрафакт #торговля #штраф
В липецком ТРЦ нашли сомнительную парфюмерию

46 минут назад

Общество
Свалка на территории Студеновского карьера ликвидирована
#свалка #мусор #экология
1
Свалка на территории Студеновского карьера ликвидирована

54 минуты назад

Общество
В Липецке - 6752 гектаров зелени
#экология
1
В Липецке - 6752 гектаров зелени

сегодня, 12:11

Общество
Дороги, строительство и благоустройство — основные траты в регионе
#тендер #закупки #рейтинг
3
Дороги, строительство и благоустройство — основные траты в регионе

сегодня, 11:58

Общество
В Липецкой области обнаружена опасная свалка
#экология
1
В Липецкой области обнаружена опасная свалка

сегодня, 11:51

Общество