Происшествия

сегодня, 11:23

«Фиат» на М-4 в Липецкой области сбил четверых дорожных рабочих

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#дтп #"М-4
«Фиат» на М-4 в Липецкой области сбил четверых дорожных рабочих

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 22 человека, 1 погиб.

17 ноября в Елецком районе в 9.15 на автодороге «Дон» 62-летний водитель «Фиата» допустил наезд на четырех дорожных рабочих. В результате сам водитель и еще три человека с травмами были доставлены в больницу, еще один рабочий от полученных травм скончался на месте.

В тот же день в Хлевенском районе в 19.35 на автодороге «Хлевное – Тербуны» 46-летний водитель «Лады-Калины» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В результате мужчина с травмами госпитализирован.

18 ноября в Измалковском районе в 8.25 на автодороге «Орел – Тамбов» 59-летний водитель «Опеля» не правился с управлением и допустил наезд на препятствие. В результате сам водитель и его 51-летняя пассажирка с травмами госпитализированы.

Тогда же в Грязях в 18.00 на ул. Советской 26-летний водитель «Лады-Приоры» вне пешеходного перехода допустил наезд на 50-летнего мужчину, который с травмой госпитализирован.

19 ноября в Липецке в 16.50 на ул. Баумана 53-летний водитель «Ниссана» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 22-летнюю девушку, которая с травмами госпитализирована.

В тот же день в Хлевенском районе в 17.45 на автодороге «Усмань – Поддубровка – Воробьевка» 38-летний водитель ВАЗ-2112, по предварительным данным, нарушил дистанцию и столкнулся с движущимся впереди ВАЗ-2107 под управлением 53-летней женщины, которая с травмой была доставлена в больницу.

За прошедшие трое суток на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 3635 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 28,  неиспользование ремней безопасности – 194, превышение скорости –2063, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 112, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области. 

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#дтп #"М-4

Комментарии (2)

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паша

сегодня, 11:56
страшная статистика. водители, не нарушайте правила дорожного движения!
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слухи и факты

сегодня, 11:40
Водители в восемь раз чаще пешеходов нарушают ПДД, свидетельствует статистика ГИБДД РФ 15 декабря 2016 г. время публикации: 15:31 Российские пешеходы являются более законопослушными, чем водители, и реже нарушают правила дорожного движения. Как свидетельствует статистика, 85% ДТП происходит по вине водителей, и только в 10% аварий виноваты пешеходы, говорится в сообщении на сайте ГИБДД .
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