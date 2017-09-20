Мечта футболистов «Ельца» разбилась о быт

Медали "Черноземья" поманили немного и "уплыли" в Новомосковске.

Футбольный «Елец» проиграл в Новомосковске местному «Химику-2» и, судя по всему, расстался с надеждами завоевать медали первенства «Черноземья».

4-матчевая победная серия вернула команду Юрия Адоньева в гонку за награды, правда для успеха была необходима победа в Тульской области. Но ельчан ждало разочарование.

На 26-й минуте игрок хозяев Василий Орешкин в быстрой контратаке своей команды открыл счет. Однако спустя 9 минут после подачи углового лучший бомбардир «Ельца» ринат Тимохин ударом головой сравнял счет – 1:1. Увы, но этот успех оказался у ельчан единственным. Уже через 3 минуты Михаил Русаков добил мяч в сетку ворот Ильи Одинокова и вывел свою команду вперед. Во втором тайме ситуация заставляла ельчан идти вперед, а хозяева грамотно воспользовались этим в контратаках. Оешкин оформил «дубль» на 58-й минуте, а Кирилл Ганев поставил победную точку на 85-й.

Ельчане откатились на 6-е место.

Сегодня Адоньев и Ко дома принимают аутсайдера «Факел-М» из Воронежа.

«Химик-2» (Новомосковск) – ФК «Елец» - 4:1 (2:1)

Голы: Орешкин, 26 (1:0). Тимохин, 37 (1:1). Русаков, 40 (2:1). Орешкин, 58 (3:1). Ганев, 85 (4:1).

«Химик-2»: 57. Субботин (1. Филимоненков, 90). 62. Зембра. 53. Рыженков (23. Агбалян, 66). 32. Балаян. 88. Орешкин (9. Чернов, 66). 44. Гущин. 17. Федичев (11. Данилин, 76). 27. Харченков (51. Ганев, 64). 55. Русаков (12. Добровольский, 87). 63. Манохин (к). 71. Билый.

«Елец»: 87. Одиноков. 3. Беляков. 19. А.А.Ролдугин. 13. Исаков. 2. Бакшин (12. Целыковский, 72). 8. Рогованов. 10. Ю.Гусев. 14. Андрияхин. 15. Окорочков (9. Молодцов, 54). 11. Амплеев. 22. Тимохин (к) (23. В.Титов, 61).

Предупреждение: Рыженков, 39. Судьи А.Ободеев (Рыльск), А.Степченков, Д.Шварц (оба - Смоленск). Инспектор Л.Чвякин (Орёл).

15 сентября. Новомосковск. Стадион Химик. 150 зрителей.

Положение команд