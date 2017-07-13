Онлайн – современный способ оплаты взносов на капитальный ремонт

Фонд капитально ремонта Липецкой области информирует собственников об изменениях, которые внесены в работу системы оплаты взносов на официальном сайте Фонда капитального ремонта Липецкой области. Теперь при нажатии кнопки «Оплатить» пользователь не перенаправляется на посторонний сайт, а все действия по оплате осуществляются на сайте Фонда.

Таким образом повышается надежность и прозрачность выполняемых операций.

Также взносы можно оплатить следующим образом:

- в отделениях ПАО «Сбербанк России» и ФГУП «Почта России» - без комиссии, а также в АО «Липецккомбанк»;

- подключив бесплатную услугу «Автоплатеж» от ПАО «Сбербанк России». Ежемесячно в установленную дату на телефон будет поступать СМС сообщение о сумме платежа с возможностью его отмены, после чего будет произведена оплата. На один счет можно подключить автоплатеж за несколько лицевых счетов. Услугу "Автоплатеж" можно подключить в личном кабинете и мобильном приложении "Сбербанк онлайн", с помощью устройств самообслуживания (банкоматы и терминалы), а также в отделениях Банка;

- воспользовавшись личными кабинетами ПАО «Сбербанк России» и АО «Липецккомбанк».

Фонд капитального ремонта Липецкой области просит собственников внимательно изучать платежные документы на уплату взносов на капитальный ремонт, и, во избежание образования задолженности и начисления пени, своевременно их оплачивать. Обращаем Ваше внимание, что оплатить взносы и погасить задолженность можно исключительно указанными способами, либо в иных кредитных организациях.

Напомним, что оплачивать взносы на капитальный ремонт – обязанность каждого собственника в соответствии со ст. 169 ЖК РФ и Постановлением Конституционного Суда РФ от 12.04.2016 N 10-П "По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации".

По всем интересующим вопросам обращайтесь по адресу:

г. Липецк ул. Советская, д. 3, 1 этаж.

Телефон: 555 716; 555 717



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