В День знаний липчане не узнают город

Вице-мэр Андрей Шорстов обещает привести Липецк в божеский вид к 1 сентября.

До Дня города остается всего ничего - два дня - но горожане видят: Липецк перекопан вдоль и поперек. И, кажется, работы замерли.



- Перекопан? Да! Замер? Нет, - прокомментировал вопрос GOROD48 вице-мэр Липецка Андрей Шорстов, куратор освоения бюджетного миллиарда, выделенного федеральным центром на проект "Липецкая агломерация", предусматривающий основательное обновление транспортно-пешеходной инфраструктуры города.



Вы не видите энтузиазма дорожников? А мы видим. Работы ведутся сразу на нескольких значимых магистралях и на десятке улиц частного сектора, где отфрезерованной асфальтобетонной крошкой отсыпают дороги. Сейчас в работе улицы Советская, Ангарская, Ковалева, Терешковой, Студеновская. Мы даже умышленно не начали пока капремонт улицы Механизаторов, чтобы в городе не случилось транспортного коллапса. К 1 сентября все муниципальные контракты должны быть выполнены. С тротуарами в плитке, - говорит вице-мэр.



По словам Андрея Шорстова, подрядчики получили первые 154 миллиона рублей за выполненные работы.



- Все будет нормально, - так ответил заместитель главы Липецка на вопрос о том, какие объекты будут приведены в порядок к Дню города.



А что нормально? Улица Советская, которую глава Липецка Сергей Иванов обещал сдать к Дню города в полном объеме, очевидно не будет готова к пятнице.

