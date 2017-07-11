Общество

45 минут назад

В День знаний липчане не узнают город

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#дороги
В День знаний липчане не узнают город

Вице-мэр Андрей Шорстов обещает привести Липецк в божеский вид к 1 сентября. 

До Дня города остается всего ничего - два дня - но горожане видят: Липецк перекопан вдоль и поперек. И, кажется, работы замерли.

- Перекопан? Да! Замер? Нет, - прокомментировал вопрос GOROD48 вице-мэр Липецка Андрей Шорстов, куратор освоения бюджетного миллиарда, выделенного федеральным центром на проект "Липецкая агломерация", предусматривающий основательное обновление транспортно-пешеходной инфраструктуры города.

Вы не видите энтузиазма дорожников? А мы видим. Работы ведутся сразу на нескольких значимых магистралях и на десятке улиц частного сектора, где отфрезерованной асфальтобетонной крошкой отсыпают дороги. Сейчас в работе улицы Советская, Ангарская, Ковалева, Терешковой, Студеновская. Мы даже умышленно не начали пока капремонт улицы Механизаторов, чтобы в городе не случилось транспортного коллапса. К 1 сентября все муниципальные контракты должны быть выполнены. С тротуарами в плитке, - говорит вице-мэр.

По словам Андрея Шорстова, подрядчики получили первые 154 миллиона рублей за выполненные работы. 

- Все будет нормально, - так ответил заместитель главы Липецка на вопрос о том, какие объекты будут приведены в порядок к Дню города.

А что нормально? Улица Советская, которую глава Липецка Сергей Иванов обещал сдать к Дню города в полном объеме, очевидно не будет готова к пятнице.  
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#дороги

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