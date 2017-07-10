Культура

сегодня, 15:03

Москвичи будут учить липчан танцевать

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#День города #Липецкое городище
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Москвичи будут учить липчан танцевать

В Липецк также приедут исторические танцоры из Воронежа и Ростова Великого.

Как собщает историческое общество "Бал в русской усадьбе ", в субботу, 15 июля  по приглашению Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства участники и педагоги московского Исторического общества "Бал в русской усадьбе" Анна Николаева и Сергей Сосницкий будут принимать участие в фестивале "Липецкое городище". 

Программа называется "Александровский бал" и посвящена реальному историческому событию в жизни города - в 1820 году император Александр I посетил Липецк и 22 июля он принял участие в бале, организованном в Нижнем парке специально к его приезду. 

- Мы расскажем про русскую бальную культуру начала 20 века и про бальный этикет, продемонстрируем костюмы и танцы эпохи "ампир" и предложим гостям фестиваля разучить и станцевать с нами несколько простых ампирных танцев, - сообщает историческое общество "Бал в русской усадьбе". - Как всегда, наши замечательные педагоги покажут несколько показательных танцев этого времени. В этот день к нам присоединяться наши коллеги-исторические танцоры из Воронежа и Ростова Великого.

Начало концерта в 16.00. Окончание в 18.00. Ведущий и танцмейстер - Сергей Станиславович Сосницкий.
 
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#День города #Липецкое городище
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Комментарии (1)

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Липчанин

13 минут назад
Красивая девушка
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