Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У дороги Липецк-Грязи нашли тело мужчины с гнилостными изменениями
Происшествия
По улице Папина бегал голый мужчина: полиция проверяет сообщения липчан
Общество
В выходные холодную воду отключат на восьми улицах
Общество
Неожиданно для себя многодетная семья оказалась должна энергетикам
Общество
Под Липецком «ВАЗ» столкнулся с трактором: водитель легковушки госпитализирован
Происшествия
«После падения светофора уже неделю хожу по врачам»
Происшествия
В Липецкую область придут дожди и станет немного прохладнее
Погода в Липецке
Спорную детскую площадку на улице Неделина закрыли на ключ
Общество
За победой учителя — успехи учеников
Общество
Звонок из «энергосбытовой компании» оставил липчанку без 778 тысяч рублей
Происшествия
Читать все
По улице Папина бегал голый мужчина: полиция проверяет сообщения липчан
Общество
Неожиданно для себя многодетная семья оказалась должна энергетикам
Общество
В выходные холодную воду отключат на восьми улицах
Общество
50-летняя липчанка поверила «сотруднику Центробанка» и лишилась 425 тысяч рублей
Происшествия
Регионы получат на 10% меньше денег из бюджета в 2025 году
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
В Липецкую область придут дожди и станет немного прохладнее
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: труп у дороги, пострадавшая от падения светофора и новый-старый мэр Ельца
Общество
Идя на поводу мошенников, жительница Усманского района набрала кредитов и продала машину, чтобы отдать деньги им
Происшествия
Выходные в Липецке: каких педагогов липчане любили в школе, открытие театрального сезона, раздача кошек и собак
Общество
Читать все
Общество
256
сегодня, 09:00

Выходные в Липецке: каких педагогов липчане любили в школе, открытие театрального сезона, раздача кошек и собак

Представляем культурную программу уикенда.

День учителя

Наша редакция присоединяется к многочисленным поздравлениям педагогов с профессиональным праздником, который отмечают сегодня.

Согласно исследованию SuperJob, любимыми учителями липчан являются преподаватели русского языка и литературы, их отметили 14% респондентов. 8 % опрошенных самыми незабываемыми назвали педагогов начальных классов. По 6% опрошенных рассказали, что их любимый учитель вел уроки иностранного языка или биологии. У 5% сложились добрые отношения с учителями географии или физики. У 4% любимый учитель преподавал информатику, у 2% — химию, еще у 2% — физическую культуру. По 1% опрошенных назвали любимыми учителей ОБЖ, музыки или рисования.

0yyxq3vmiy61xt46k9770d6uqaoda6oh.jpg

Липчане, зарабатывающие более 100 тысяч рублей в месяц, рассказали, что чаще всего в школе у них сложились дружеские отношения с учителями математики, истории, физики и химии.

У 1 из 8 горожан не было любимого учителя.

Танец маленьких учеников

По случаю праздника порадуем педагогов и остальных липчан выступлением «Весёлый урок» от образцового театра танца «Талисман».

Театр уже 33 года успешно работает в ДДТ «Городском» им. С. А. Шмакова под руководством Оксаны Буевой, которая является почётным работником общего образования РФ, заслуженным работником образования Липецкой области. Коллектив не раз побеждал в международных, всероссийских и региональных конкурсах, сейчас в нём занимаются 250 мальчишек и девчонок в возрасте от 5 до 18 лет.

Операторы Аркадий и Максим Свиридова.

Похолодание и дожди

Лето не может длиться вечно. Вот и до нашего города доберутся дожди: в субботу пройдёт небольшой дождик, а в воскресенье кратковременные дожди будут приниматься уже несколько раз в день. Заметно похолодает – до 16-18 градусов.

DSC_034012.jpg

Спойлер: лето всё-таки ещё поборется за свои права и в понедельник столбик термометра обещает вернуться на отметку в 23-24 градуса.

Отключение воды

В субботу, 5 октября, с 10:00 и до окончания ремонтных ни капли холодной воды не упадёт из кранов в домах на улицах З. Космодемьянской, 178; Ковалева, 111, 111 стр. 2, 111 стр. 4, 111 стр. 5, 111 вл. 2, 111 вл. 3, 111 вл.1, а также в частном секторе улиц Боровой и З. Космодемьянской.

скважина 2.JPG

В воскресенье, 6 октября, с 10:00 и до конца ремонта «засуха» наступит на улицах Елецкой, 8а; Московской, 30, в частном секторе улиц 9 января, Елецкой, Лескова, Павлова.

Отключение света

5 октября с 9:00 до 18:00 не станет электричества на улицах Индустриальной и Степанищева. На 6 октября отключения не запланированы.

DSC_973512.jpg

Театр открывает сезон

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) открывает юбилейный 25-й сезон. По этому случаю 5 и 6 октября в 18:00 покажут старый добрый спектакль «Пиковая дама», который называют мистическим анекдотом в 2-х действиях по повести А.С.Пушкина (12+).

4303_42.jpg

До сих пор нет единого мнения о том, какова главная идея самого загадочного пушкинского произведения. Одни видят в этой повести трагическую историю любви молодого офицера и бедной воспитанницы. Другие – карточный анекдот, вписанный в историческую эпоху. Третьи усматривают мистическую линию в духе Гофмана. На этот вопрос предстоит ответить зрителям.

«Липецкие театральные встречи»

В ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого продолжается 40-й фестиваль «Липецкие театральные встречи».

_DSC014512.jpg

6 октября в 18:00 на суд зрителей вынесут спектакль «Пушкин и музыка» (6+). Это совместный проект липецкого академического театра драмы и государственной филармонии «Унион». Произведения «солнца русской поэзии» в музыке и песнях звучат оригинально, по-новому.

Раздача животных

Давно мечтали о котёнке? Сегодня у вас есть шанс завести домашнего любимца. С 12:00 до 15:00 на главной сцене парка Победы произойдёт раздача животных из приюта «Территория спасения» (6+).

iUnbgsWQUrAXvRegJYa8XRJ2vUH_uC3Nkl6UR5NWFbIMbKQvyd6YrG8HvJ2mEBxSdoj15QKH-2znMcGHb5FcpOA_.jpg

Акция милосердия и добра. Животные ищут новый дом и переедут туда бесплатно.

В галантном стиле

5 октября в 16:00 в музейно-выставочном центре Липецка (ул. Ленина, 7а) начнётся концертная программа «В галантном стиле» (12+).

В программе: музыка барокко Ф. Куперена, А. Вивальди, И.С. Баха, Д. Перголези, Г. Леоне, В.А. Моцарта, Дж. Баттисты Джервазио, Р. Калаче.

DSC_1533.JPG

Выступят дуэт «Double sounD»: Василий Моисеенко (гитара) и Алена Молчанова (мандолина), а также трио — Алена Молчанова (домра), Валерия Воронова (домра) и Наталья Солдатова (домра). Вокальные партии исполнит Наталья Плюснина (сопрано), ведущая — Анна Аникеева.

Споём все вместе

Музыка другого направления 5 октября в 19:00 будет звучать в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 27). Здесь с акустическим концертом выступит Николай Борисов, солист кавер-группы «MMDance» (16+).

1dLN3Pbx8Cw.jpg

Фото vk.com

Зрителей ждет вечер любимых хитов в новом звучании. И да – можно будет подпевать!

Оплата за вход – по сердцу.

Игровая суббота

АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) приглашает 5 октября в 11:30 на сеанс настольных игр «Игровая суббота» (6+).

A8m_dSZmpXM.jpg

Сотрудники клуба «Изумрудный город» научат вас правилам, всё расскажут и объяснят, а если необходимо – поиграют вместе.

Кино в ОЦКНТ

В самом же Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54) продолжатся их знаменитые кинопоказы выходного дня. На очереди семейное фэнтези с видами современного Амстердама «Тайна волшебных часов». Нидерланды, 2020. Режиссёр Деннис Ботс (6+).

Главная героиня Энгель – школьница, которой не очень удаётся выступления на публике. Застенчивый характер мешает завести друзей и добиться желаемой популярности среди одноклассников. Но однажды жизнь девочки меняется как по волшебству, когда она находит часы, исполняющие желания! Теперь Энгель с лёгкостью решает проблемы со скучной уборкой, наколдовывает вкусные пирожные, а в школе становится настоящей знаменитостью! Однако новая сила накладывает совершенно новую ответственность. Энгель предстоит столкнуться с обратной стороной желаний и пройти проверку на дружбу.

В ролях: Лиз Вергер, Лиа ван Грёнгинен, Иса Хус.


Сеансы 5 и 6 октября в 12:00 и в 15:00.

Кино с Джетом Ли

А ещё в малом зале ОЦКНТ 5 октября в 17:00 проведёт заседание липецкий киноклуб «Ностальгия». На этот раз он откроет целый кинофестиваль. Посвященный дружбе России и Китая. Откроет фильмом «Герой». Фэнтези, боевик. Китай, Гонконг, 2002. Режиссёр Чжан Имоу (12+0.

Китай расколот на княжества, но уже есть лидер, который хочет покорить соседей и стать императором объединенной страны. К нему засланы убийцы, безукоризненно владеющие боевыми искусствами и имеющие фольклорные имена — Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо. Их противник обозначен как Безымянный, он хочет защитить императора и рассказывает ему о своих поединках с убийцами. Рейтинг на «Кинопостке» - 7,9.

В ролях: Джет Ли, Мэгги Чун, Тони Люн Чу-Вай


Итальянская опера из Калуги

Прекрасным завершением выходных станет поход 6 октября в 17:00 в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса,2), где Калужская областная филармония представляет оперу-фарс «Колокольчик» (6+).

DSC_0105.JPG

Произведение написано итальянским композитором Гаэтано Доницетти в 1836 году. Сюжет традиционен для Италии: старик решил жениться на очаровательной молоденькой девушке Серафине, но с этим не может смириться ее молодой поклонник Энрико, племянник аптекаря. Всю ночь он не дает дядюшке приступить к исполнению супружеских обязанностей, то и дело звоня в колокольчик под видом очередного посетителя. Многократно переодеваясь, Энрико представляется то французом, страдающим расстройством желудка, то певцом, внезапно потерявшим голос и требующим микстуру для его восстановления, то дряхлым стариком, чья жена больна «ужасными болезнями» от чахотки до чесотки...

Футбол

Почему-то на неделе возникла масса инсинуаций, что очередной домашний матч «Металлурга» пройдёт без зрителей. Ответственно заявляем – это не так.

5 октября в 12:00 «сталевары» примут на стадионе «Сокол» (ул. Ушинского, 5) главного возмутителя спокойствия в подгруппе «Серебро» миасское «Торпедо». Команде из Челябинской области все предрекали борьбу за выживание, а она идёт на 2-м месте. Команде Дмитрия Бугакова придётся очень постараться в этой игре (6+).

IMG_0497.JPG

Напомним, что «сталевары» временно переехали на «Сокол» из-за реконструкции Центрального стадиона «Металлург», где решили заменить травяное поле на искусственное. Остаток года наши футболисты проведут на сокольской арене.

Дорогие липчане! Желаем вам приятных и насыщенных выходных. С помощью нашей рубрике вы можете сделать их ещё более яркими, посетив любое из выбранных событий. Это не единственный повод и на выходных не забывать о GOROD48. Мы работаем 24/7, поэтому у нас вы всегда можете узнавать самые свежие новости региона и страны и не снимете ни на день руку с пульса событий. Ждём вас снова и снова.
Выходные в Липецке
0
0
0
1
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru