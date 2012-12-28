Выходные в Липецке: каких педагогов липчане любили в школе, открытие театрального сезона, раздача кошек и собак

Представляем культурную программу уикенда.

Наша редакция присоединяется к многочисленным поздравлениям педагогов с профессиональным праздником, который отмечают сегодня.





Согласно исследованию SuperJob, любимыми учителями липчан являются преподаватели русского языка и литературы, их отметили 14% респондентов. 8 % опрошенных самыми незабываемыми назвали педагогов начальных классов. По 6% опрошенных рассказали, что их любимый учитель вел уроки иностранного языка или биологии. У 5% сложились добрые отношения с учителями географии или физики. У 4% любимый учитель преподавал информатику, у 2% — химию, еще у 2% — физическую культуру. По 1% опрошенных назвали любимыми учителей ОБЖ, музыки или рисования.













Операторы Аркадий и Максим Свиридова.





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Похолодание и дожди

Лето не может длиться вечно. Вот и до нашего города доберутся дожди: в субботу пройдёт небольшой дождик, а в воскресенье кратковременные дожди будут приниматься уже несколько раз в день. Заметно похолодает – до 16-18 градусов.













В субботу, 5 октября, с 10:00 и до окончания ремонтных ни капли холодной воды не упадёт из кранов в домах на улицах З. Космодемьянской, 178; Ковалева, 111, 111 стр. 2, 111 стр. 4, 111 стр. 5, 111 вл. 2, 111 вл. 3, 111 вл.1, а также в частном секторе улиц Боровой и З. Космодемьянской.









5 октября с 9:00 до 18:00 не станет электричества на улицах Индустриальной и Степанищева. На 6 октября отключения не запланированы.









Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) открывает юбилейный 25-й сезон. По этому случаю 5 и 6 октября в 18:00 покажут старый добрый спектакль «Пиковая дама», который называют мистическим анекдотом в 2-х действиях по повести А.С.Пушкина (12+).









В ЛГАДТ им. Л.Н.Толстого продолжается 40-й фестиваль «Липецкие театральные встречи».









Давно мечтали о котёнке? Сегодня у вас есть шанс завести домашнего любимца. С 12:00 до 15:00 на главной сцене парка Победы произойдёт раздача животных из приюта «Территория спасения» (6+).









В программе: музыка барокко Ф. Куперена, А. Вивальди, И.С. Баха, Д. Перголези, Г. Леоне, В.А. Моцарта, Дж. Баттисты Джервазио, Р. Калаче.









Музыка другого направления 5 октября в 19:00 будет звучать в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 27). Здесь с акустическим концертом выступит Николай Борисов, солист кавер-группы «MMDance» (16+).













Фото vk.com



АРТ-пространство «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) приглашает 5 октября в 11:30 на сеанс настольных игр «Игровая суббота» (6+).









В ролях: Джет Ли, Мэгги Чун, Тони Люн Чу-Вай











Итальянская опера из Калуги

Прекрасным завершением выходных станет поход 6 октября в 17:00 в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса,2), где Калужская областная филармония представляет оперу-фарс «Колокольчик» (6+).









5 октября в 12:00 «сталевары» примут на стадионе «Сокол» (ул. Ушинского, 5) главного возмутителя спокойствия в подгруппе «Серебро» миасское «Торпедо». Команде из Челябинской области все предрекали борьбу за выживание, а она идёт на 2-м месте. Команде Дмитрия Бугакова придётся очень постараться в этой игре (6+).









Липчане, зарабатывающие более 100 тысяч рублей в месяц, рассказали, что чаще всего в школе у них сложились дружеские отношения с учителями математики, истории, физики и химии.У 1 из 8 горожан не было любимого учителя.По случаю праздника порадуем педагогов и остальных липчан выступлением «Весёлый урок» от образцового театра танца «Талисман».Театр уже 33 года успешно работает в ДДТ «Городском» им. С. А. Шмакова под руководством Оксаны Буевой, которая является почётным работником общего образования РФ, заслуженным работником образования Липецкой области. Коллектив не раз побеждал в международных, всероссийских и региональных конкурсах, сейчас в нём занимаются 250 мальчишек и девчонок в возрасте от 5 до 18 лет.Спойлер: лето всё-таки ещё поборется за свои права и в понедельник столбик термометра обещает вернуться на отметку в 23-24 градуса.В воскресенье, 6 октября, с 10:00 и до конца ремонта «засуха» наступит на улицах Елецкой, 8а; Московской, 30, в частном секторе улиц 9 января, Елецкой, Лескова, Павлова.До сих пор нет единого мнения о том, какова главная идея самого загадочного пушкинского произведения. Одни видят в этой повести трагическую историю любви молодого офицера и бедной воспитанницы. Другие – карточный анекдот, вписанный в историческую эпоху. Третьи усматривают мистическую линию в духе Гофмана. На этот вопрос предстоит ответить зрителям.6 октября в 18:00 на суд зрителей вынесут спектакль «Пушкин и музыка» (6+). Это совместный проект липецкого академического театра драмы и государственной филармонии «Унион». Произведения «солнца русской поэзии» в музыке и песнях звучат оригинально, по-новому.Акция милосердия и добра. Животные ищут новый дом и переедут туда бесплатно.5 октября в 16:00 в музейно-выставочном центре Липецка (ул. Ленина, 7а) начнётся концертная программа «В галантном стиле»Выступят дуэт «Double sounD»: Василий Моисеенко (гитара) и Алена Молчанова (мандолина), а также трио — Алена Молчанова (домра), Валерия Воронова (домра) и Наталья Солдатова (домра). Вокальные партии исполнит Наталья Плюснина (сопрано), ведущая — Анна Аникеева.Зрителей ждет вечер любимых хитов в новом звучании. И да – можно будет подпевать!Оплата за вход – по сердцу.Сотрудники клуба «Изумрудный город» научат вас правилам, всё расскажут и объяснят, а если необходимо – поиграют вместе.В самом же Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54) продолжатся их знаменитые кинопоказы выходного дня. На очереди семейное фэнтези с видами современного Амстердама «Тайна волшебных часов». Нидерланды, 2020. Режиссёр Деннис БотсГлавная героиня Энгель – школьница, которой не очень удаётся выступления на публике. Застенчивый характер мешает завести друзей и добиться желаемой популярности среди одноклассников. Но однажды жизнь девочки меняется как по волшебству, когда она находит часы, исполняющие желания! Теперь Энгель с лёгкостью решает проблемы со скучной уборкой, наколдовывает вкусные пирожные, а в школе становится настоящей знаменитостью! Однако новая сила накладывает совершенно новую ответственность. Энгель предстоит столкнуться с обратной стороной желаний и пройти проверку на дружбу.Лиз Вергер, Лиа ван Грёнгинен, Иса Хус.Сеансы 5 и 6 октября в 12:00 и в 15:00.А ещё в малом зале ОЦКНТ 5 октября в 17:00 проведёт заседание липецкий киноклуб «Ностальгия». На этот раз он откроет целый кинофестиваль. Посвященный дружбе России и Китая. Откроет фильмом «Герой». Фэнтези, боевик. Китай, Гонконг, 2002. Режиссёр Чжан Имоу (12+0.Китай расколот на княжества, но уже есть лидер, который хочет покорить соседей и стать императором объединенной страны. К нему засланы убийцы, безукоризненно владеющие боевыми искусствами и имеющие фольклорные имена — Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо. Их противник обозначен как Безымянный, он хочет защитить императора и рассказывает ему о своих поединках с убийцами. Рейтинг на «Кинопостке» - 7,9.Произведение написано итальянским композитором Гаэтано Доницетти в 1836 году. Сюжет традиционен для Италии: старик решил жениться на очаровательной молоденькой девушке Серафине, но с этим не может смириться ее молодой поклонник Энрико, племянник аптекаря. Всю ночь он не дает дядюшке приступить к исполнению супружеских обязанностей, то и дело звоня в колокольчик под видом очередного посетителя. Многократно переодеваясь, Энрико представляется то французом, страдающим расстройством желудка, то певцом, внезапно потерявшим голос и требующим микстуру для его восстановления, то дряхлым стариком, чья жена больна «ужасными болезнями» от чахотки до чесотки...Почему-то на неделе возникла масса инсинуаций, что очередной домашний матч «Металлурга» пройдёт без зрителей. Ответственно заявляем – это не так.Напомним, что «сталевары» временно переехали на «Сокол» из-за реконструкции Центрального стадиона «Металлург», где решили заменить травяное поле на искусственное. Остаток года наши футболисты проведут на сокольской арене.