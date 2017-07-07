Общество

сегодня, 18:11

Липецкая вечЁрка: бегство с работы, отставка в мэрии и вуз без лицензии

909
#обзор #события #вечЁрка
1
Липецкая вечЁрка: бегство с работы, отставка в мэрии и вуз без лицензии
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в пятницу, 7 июля.

Больше всего внимания липчане уделили истории из села Масловка. На остановке села Воскресеновка Данковского района второй день сидит брошенная женщина. Она назвалась Ольгой и рассказала, что раньше работала в селе Масловка, но ей пришлось сбежать оттуда без документов.

Не меньше липчан в пятницу взволновала новость из Рособрнадзора. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки на основании решения Арбитражного суда прекратила действие лицензии НОЧУ ВО «Липецкий Институт Управления».

Активный отклик получила новость про вакансию в мэрии Липецка. Сегодня - последний день работы в администрации Липецка Евгения Губанова. В понедельник должность первого вице-мэра станет вакантной

Живое обсуждение развернулось по поводу корректности перевода оплаты проезда в транспорте на новые рельсы. «Хваленая» система, которая по факту находится пока на стадии тестирования, работает с применением программного обеспечения, не предназначенного для коммерческого использования.

Тем временем больше всего положительных откликов у липчан сегодня вызвала заметка про необычные дорожные знаки. Пользователи социальных сетей указали, как минимум, на два новых обозначения ПДД на липецких дорогах.


909
#обзор #события #вечЁрка
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецк привезли 170-килограммовые «камни Атласа» (ФОТО)
#Силовой экстрим #камни Атласа #Денис Григорьев
3
В Липецк привезли 170-килограммовые «камни Атласа» (ФОТО)

сегодня, 16:27

Спорт
Липчанка завоевала «серебро» в соревнованиях «отверженных» российских легкоатлетов
#Легкая атлетика #Пантелеева.
5
Липчанка завоевала «серебро» в соревнованиях «отверженных» российских легкоатлетов

02.07.2017 17:29

Спорт
Видеообзор битвы «Металлурга» и «Факела»
1
Видеообзор битвы «Металлурга» и «Факела»

02.07.2017 01:51

Спорт
Липецкий хоккеист за океаном заработает 13 миллионов долларов за три года
#Хоккей #НХЛ #Куликов
24
Липецкий хоккеист за океаном заработает 13 миллионов долларов за три года

02.07.2017 01:46

Спорт
Виталий Фокеев взял «золото» чемпионата России, опередив призера Олимпийских Игр
#Виталий Фокеев #стендовая стрельба
2
Виталий Фокеев взял «золото» чемпионата России, опередив призера Олимпийских Игр

02.07.2017 01:32

Спорт
Тренер «Факела» Павел Гусев: «Металлург» - хорошая и организованная команда»
#Футбол #"Металлург" #видеообзор
Тренер «Факела» Павел Гусев: «Металлург» - хорошая и организованная команда»

02.07.2017 00:56

Спорт