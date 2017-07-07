Общество
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Липецкая вечЁрка: бегство с работы, отставка в мэрии и вуз без лицензии
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в пятницу, 7 июля.
Больше всего внимания липчане уделили истории из села Масловка. На остановке села Воскресеновка Данковского района второй день сидит брошенная женщина. Она назвалась Ольгой и рассказала, что раньше работала в селе Масловка, но ей пришлось сбежать оттуда без документов.
Не меньше липчан в пятницу взволновала новость из Рособрнадзора. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки на основании решения Арбитражного суда прекратила действие лицензии НОЧУ ВО «Липецкий Институт Управления».
Активный отклик получила новость про вакансию в мэрии Липецка. Сегодня - последний день работы в администрации Липецка Евгения Губанова. В понедельник должность первого вице-мэра станет вакантной.
Живое обсуждение развернулось по поводу корректности перевода оплаты проезда в транспорте на новые рельсы. «Хваленая» система, которая по факту находится пока на стадии тестирования, работает с применением программного обеспечения, не предназначенного для коммерческого использования.
Тем временем больше всего положительных откликов у липчан сегодня вызвала заметка про необычные дорожные знаки. Пользователи социальных сетей указали, как минимум, на два новых обозначения ПДД на липецких дорогах.
Больше всего внимания липчане уделили истории из села Масловка. На остановке села Воскресеновка Данковского района второй день сидит брошенная женщина. Она назвалась Ольгой и рассказала, что раньше работала в селе Масловка, но ей пришлось сбежать оттуда без документов.
Не меньше липчан в пятницу взволновала новость из Рособрнадзора. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки на основании решения Арбитражного суда прекратила действие лицензии НОЧУ ВО «Липецкий Институт Управления».
Активный отклик получила новость про вакансию в мэрии Липецка. Сегодня - последний день работы в администрации Липецка Евгения Губанова. В понедельник должность первого вице-мэра станет вакантной.
Живое обсуждение развернулось по поводу корректности перевода оплаты проезда в транспорте на новые рельсы. «Хваленая» система, которая по факту находится пока на стадии тестирования, работает с применением программного обеспечения, не предназначенного для коммерческого использования.
Тем временем больше всего положительных откликов у липчан сегодня вызвала заметка про необычные дорожные знаки. Пользователи социальных сетей указали, как минимум, на два новых обозначения ПДД на липецких дорогах.