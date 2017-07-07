Общество

35 минут назад

Задержанный за распитие водки мужчина в Чаплыгине оказался еще и наркоманом

205
#Прокуратура
Задержанный за распитие водки мужчина в Чаплыгине оказался еще и наркоманом

Уголовное дело за хранение марихуаны направлено в суд

Прокурор Чаплыгинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного приобретения и хранения марихуаны.

По версии следствия, неоднократно судимый за аналогичное преступление житель района, был задержан сотрудниками полиции за распитие спиртного в Чаплыгине. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято около 48,5 г марихуаны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ, надзор за соблюдением законности в ходе расследования которого осуществляла прокуратура района. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет.

205
#Прокуратура

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Под грустный шум дождя на службу провожала девчонка паренька»
#армия #проводы #фото
15
«Под грустный шум дождя на службу провожала девчонка паренька»

вчера, 10:51

Новости в instagram
Липецкая вечЁрка: взятка алкоголем, дело «Росагролизинга» и крематорий для Ялты
#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: взятка алкоголем, дело «Росагролизинга» и крематорий для Ялты

05.07.2017 18:33

Новости в instagram
Вместе с дождями из Липецкой области уходит тепло
3
Вместе с дождями из Липецкой области уходит тепло

05.07.2017 13:16

Новости в instagram
Липчане торгуют «блатными» номерами администрации
#номера #торговля #продажа
18
Липчане торгуют «блатными» номерами администрации

05.07.2017 09:39

Новости в instagram
Липецкая вечЁрка: пропажа детей, центр без кондиционеров и непобедимый долг в две копейки
#обзор #события #вечЁрка
2
Липецкая вечЁрка: пропажа детей, центр без кондиционеров и непобедимый долг в две копейки

04.07.2017 18:38

Новости в instagram
На территории заповедника в Липецкой области обнаружена редкая бабочка
#заповедник #бабочка
2
На территории заповедника в Липецкой области обнаружена редкая бабочка

04.07.2017 10:13

Новости в instagram