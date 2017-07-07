Задержанный за распитие водки мужчина в Чаплыгине оказался еще и наркоманом

Уголовное дело за хранение марихуаны направлено в суд

Прокурор Чаплыгинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного приобретения и хранения марихуаны.

По версии следствия, неоднократно судимый за аналогичное преступление житель района, был задержан сотрудниками полиции за распитие спиртного в Чаплыгине. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято около 48,5 г марихуаны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ, надзор за соблюдением законности в ходе расследования которого осуществляла прокуратура района. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Признав собранные доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет.