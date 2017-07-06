В картинной галерее им. Н. А. Сысоева открылась выставка «Диалоги»

В экспозиции - работы в жанре лирического пейзажа, портрета, натюрморта, интерьера.

В филиале Липецкого областного художественного музея «Картинная галерея им. Н. А. Сысоева» состоялось торжественное открытие выставки произведений живописи члена Союза художников России Лидии Васильевны Скаргиной.

Как сообщает музей, представленные в экспозиции работы в жанре лирического пейзажа, портрета, натюрморта, интерьера знакомят зрителя с оригинальными разнообразными мотивами, появлявшимися на холсте в течение разного периода времени.

Лидия Скаргина родилась в 1937 году в посёлке Ставрово Владимирской области.Окончила Мстёрскую художественную профессионально-техническую школу. С 1961 по 1964 годы обучалась в Московском полиграфическом институте.В 1981 году Лидия Васильевна переехала в г. Липецк, где работала в художественно-промышленных мастерских художественного фонда РСФСР.

В самом начале творческого пути Лидия Васильевна активно занималась графикой: писала акварелью, тушью, выполняла рисунки карандашом, также большое внимание уделяла печатной графике. С течением времени профессионально освоила батик, увлечённо работая с цветом и всесторонне изучая его возможности.

Постепенно на первый план вышла живопись и сейчас мы знаем Лидию Васильевну, как прекрасного художника-живописца, предпочитающего писать ярко, широко, открыто, энергично.

Лидия Васильевна является активным участником областных, региональных, всероссийских выставок, её работы хранятся в музеях Липецка, Воронежа, Белгорода, Владимира, а также в частных коллекциях.

Фото lokg.ru