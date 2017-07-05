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Липецкая вечЁрка: взятка алкоголем, дело «Росагролизинга» и крематорий для Ялты
Предлагаем вам обзор самых читаемых и обсуждаемых событий Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в среду, 5 июля.
Чаще всего сегодня липчане хотели узнать подробности суда по делу о хищениях в «Росагролизинге». Прокурор запросил для руководителя ООО «Липецкагротехсервис» 12 лет лишения свободы, для бывшего руководителя «Центральной водочной компании» 11 лет. Также прокурор попросил у суда удовлетворить гражданский иск «Росагролизинга» в полном объеме на сумму причиненного действиями подсудимых материального ущерба в 1,6 млрд рублей, обратив взыскание на их арестованное имущество.
Не менее активно читатели интересовались новостью про создание в Липецке крематория. Уже готово здание из легких металлических конструкций, которое находится в Липецке. В ближайшее время планируют приступить к заливке фундамента и установке этого здания в Ялте.
Оживленное обсуждение вызвала тема взяточничества в профессиональных учреждениях образования. «Благодарность» от студентов включала в себя три бутылки дешевого коньяка, лекарства от горла и насморка, средство для мытья посуды, две бутылки винного напитка и пару коробок вина.
Бурная полемика развернулась и под сообщением насчет продажи «блатных» номеров в Липецкой области. Как утверждает продавец, государственный знак регистрации транспорта ранее находился на чиновничьей «Волге».
Тем временем немало позитива подарила читателям заметка про местного инноватора. В объектив камеры попало инновационное решение одного из автомобилистов: вместо щеток закрепить на задних дворниках носки.
Чаще всего сегодня липчане хотели узнать подробности суда по делу о хищениях в «Росагролизинге». Прокурор запросил для руководителя ООО «Липецкагротехсервис» 12 лет лишения свободы, для бывшего руководителя «Центральной водочной компании» 11 лет. Также прокурор попросил у суда удовлетворить гражданский иск «Росагролизинга» в полном объеме на сумму причиненного действиями подсудимых материального ущерба в 1,6 млрд рублей, обратив взыскание на их арестованное имущество.
Не менее активно читатели интересовались новостью про создание в Липецке крематория. Уже готово здание из легких металлических конструкций, которое находится в Липецке. В ближайшее время планируют приступить к заливке фундамента и установке этого здания в Ялте.
Оживленное обсуждение вызвала тема взяточничества в профессиональных учреждениях образования. «Благодарность» от студентов включала в себя три бутылки дешевого коньяка, лекарства от горла и насморка, средство для мытья посуды, две бутылки винного напитка и пару коробок вина.
Бурная полемика развернулась и под сообщением насчет продажи «блатных» номеров в Липецкой области. Как утверждает продавец, государственный знак регистрации транспорта ранее находился на чиновничьей «Волге».
Тем временем немало позитива подарила читателям заметка про местного инноватора. В объектив камеры попало инновационное решение одного из автомобилистов: вместо щеток закрепить на задних дворниках носки.