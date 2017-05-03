На мор рыбы жалуются и в Становлянском районе

Рыба гибнет в реке Семенёк.

Накануне GOROD48 рассказал о массовом заморе рыбы в Долгоруковском районе . Напомним, местные рыбаки говорят об экологической катастрофе в пруде в селе Дубовец Долгоруковского района. Мол, там и вода «какая-то не такая, желтая что ли, вонючая (…) и куча трупов, щука, окунь, окуни некоторые по килограмму, весь пруд усыпан мальками (живыми мальками), а щуки и окуни дохлые».

Сразу после этого в соцсетях появилась ещё одна похожая история.

- Начиная с прошлого года успешно ловили рыбу в реке Семенек, речка небольшая, но длинная, и рыбы было много! - Рассказал Александр Мухов. - Буквально 29 апреля вынимал на спиннинг щук, но рыба уже была с непонятным запахом, да и вода неприятно пахла! При разговоре с местными жителями выяснилось, что в данную речку где-то выше сливают отходы с какого-то завода! По приезду туда же 2 мая увидел то, что на видео! И это лишь очень малая часть мертвой рыбы. Все снимать не стал, но её там невероятно много!