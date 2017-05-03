Общество

сегодня, 09:53

На мор рыбы жалуются и в Становлянском районе

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#экология #рыба
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На мор рыбы жалуются и в Становлянском районе

Рыба гибнет в реке Семенёк.

Накануне GOROD48 рассказал о массовом заморе рыбы в Долгоруковском районе. Напомним, местные рыбаки говорят об экологической катастрофе в пруде в селе Дубовец Долгоруковского района. Мол, там и вода «какая-то не такая, желтая что ли, вонючая (…) и куча трупов, щука, окунь, окуни некоторые по килограмму, весь пруд усыпан мальками (живыми мальками), а щуки и окуни дохлые».

Сразу после этого в соцсетях появилась ещё одна похожая история.

- Начиная с прошлого года успешно ловили рыбу в реке Семенек, речка небольшая, но длинная, и рыбы было много! - Рассказал Александр Мухов. - Буквально 29 апреля вынимал на спиннинг щук, но рыба уже была с непонятным запахом, да и вода неприятно пахла! При разговоре с местными жителями выяснилось, что в данную речку где-то выше сливают отходы с какого-то завода! По приезду туда же 2 мая увидел то, что на видео! И это лишь очень малая часть мертвой рыбы. Все снимать не стал, но её там невероятно много!

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#экология #рыба
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Комментарии (2)

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Марина

58 минут назад
Вот как в Лебедяни сок попал в Дон, так экологи тут как тут! Там понятно с кого спросить! А здесь где экологи?
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вранье

сегодня, 10:04
соловей- соловушка споет ----это вам приснилось, у нас всё хорошо
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