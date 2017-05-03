Мальчики из Чаплыгинского района и девочки - из Елецкого лучше всех в области играют в шашки

Стартовал областной этап "Президентских спортивных Игр".

Областной этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» начался в регионе 28 апреля с интеллектуального вида спорта – шашки, сообщили в областном департаменте образования.



В спортивную школу № 4 города Липецка, на базе которой проходил турнир, приехали 20 лучших команд - победительниц муниципального этапа Президентских игр.

Победители и призеры соревнований по шашкам сделали первый шаг на пути к возможной победе. Это команды:

Среди девочек

1 место – МБОУ СОШ п. Солидарность Елецкого района,

2 место – МБОУ СОШ № 70 г. Липецка,

3 место – МБОУ гимназия № 3 г. Грязи;

Среди мальчиков

1 место – МБОУ СОШ № 1 с. п. Кривополянье Чаплыгинского района,

2 место – МБОУ СОШ № 2 п. Добринка,

3 место – МБОУ гимназия № 3 г. Грязи.

В этом году команды формировались из учащихся 2004-2005 гг. рождения. Не смотря на довольно юный возраст, участникам предстоит серьезная нагрузка, ведь впереди еще соревнования по плаванию, настольному теннису, стритболу и легкой атлетике. Только после подсчёта суммы мест, занятых командами во всех видах, станет известен победитель, который представит Липецкую область на Всероссийском уровне.



Фото deptno.lipetsk.ru





