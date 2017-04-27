Липчанам дали рекомендации на майские праздники

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области рассказало, как провести майские праздники без негативных последствий для здоровья.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обращает вниманеи липчан на основные правила, которые позволят провести майские праздники на природе без негативных последствий для здоровья.

Приобретайте продукты, в том числе мясо, овощи, полуфабрикаты в местах организованной торговли (торговые предприятия, рынки).

Обязательно проверьте срок годности продуктов перед его приобретением.

Не покупайте скоропортящиеся пищевые продукты, если они хранятся без охлаждения.

Для транспортировки маринованного мяса желательно использовать термоконтейнеры или термосумки для поддержания оптимальной температуры хранения скоропортящейся продукции.

При приготовлении пищи (особенно мяса, рыбы) должна быть обеспечена достаточная термическая обработка.

Особое внимание необходимо обратить на готовность шашлыка , ведь непрожаренное мясо может стать причиной пищевого отравления.

Не употребляйте в пищу незнакомые или сомнительные пищевые продукты.

Не рекомендуется готовить на природе салаты с добавлением майонеза, лучше отдать предпочтение свежим овощам и зелени, которые необходимо тщательно помыть дома.

Для нарезки овощей используйте чистый инвентарь (ножи, доски) и имейте запас одноразовой посуды.

Не мойте продукты и посуду в близлежащем водоеме.

Обязательно на природе необходимо иметь запас чистой воды для соблюдения правил личной гигиены и запас бутилированной воды в промышленной упаковке для питья.

Соблюдайте правила личной гигиены.