сегодня, 17:27
В Измалковском районе возбуждены уголовные дела против 7 горе-родителей
Среди нарушителей одна женщина.
В отношении семерых злостных неплательщиков алиментов в Измалкковском районе возбуждены уголовные дела.
Как сообщили в УФССП по Липецкой области, пять дел по статье 157 Уголовного кодекса РФ уже направлены в суд. Стоит отметить, что трое горе-родителей привлекаются к уголовной ответственности повторно, среди них одна женщина.
Приставы также анпомнили, что задолженность по алиментам после достижения детьми совершеннолетия не исчезает, а подлежит выплате до полного погашения.
Фото polit74.ru
жора