В Измалковском районе возбуждены уголовные дела против 7 горе-родителей

Среди нарушителей одна женщина.

В отношении семерых злостных неплательщиков алиментов в Измалкковском районе возбуждены уголовные дела.

Как сообщили в УФССП по Липецкой области, пять дел по статье 157 Уголовного кодекса РФ уже направлены в суд. Стоит отметить, что трое горе-родителей привлекаются к уголовной ответственности повторно, среди них одна женщина.

Приставы также анпомнили, что задолженность по алиментам после достижения детьми совершеннолетия не исчезает, а подлежит выплате до полного погашения.



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