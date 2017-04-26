Общество

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В Измалковском районе возбуждены уголовные дела против 7 горе-родителей

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#Пристав #долг #ФССП
В Измалковском районе возбуждены уголовные дела против 7 горе-родителей

Среди нарушителей одна женщина.

В отношении семерых злостных неплательщиков алиментов в Измалкковском районе возбуждены уголовные дела.

Как сообщили в УФССП по Липецкой области, пять дел по статье 157 Уголовного кодекса РФ уже направлены в суд. Стоит отметить, что трое горе-родителей привлекаются к уголовной ответственности повторно, среди них одна женщина.

Приставы также анпомнили, что задолженность по алиментам после достижения детьми совершеннолетия не исчезает, а подлежит выплате до полного погашения.

Фото polit74.ru

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#Пристав #долг #ФССП

Комментарии (1)

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жора

35 минут назад
а ГДЕ ЖЕ ВЫ ВСЕ РАНЬШЕ БЫЛИ ЗНАЧИТ НЕ БЫЛО УКАЗАНИЙ СВЕРХУ А СЕЙЧАС ВСЕ К ОТЧЕТУ МОЛОДЦЫ ВОТ И РАБОТАЮТ И ДОСТИГАЮТ УСПЕХОВ
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