Липчанам покажут «Митькину любовь»

Действие спектакля разворачивается в селе Солдатском Тербунского района.

27 апреля в в областном центре культуры, народного творчества и кино пройдет отчетный концерт фольклорного ансамбля «Воскресение».

Как сообщает Областной центр культуры, народного творчества и кино, участники ансамбля представят зрителям новый фольклорно-этнографический спектакль «Митькина любовь» по книге руководителя ансамбля заслуженного работника культуры РФ, лауреата Премии Правительства РФ «Душа России» Кристаллины Иващенко «Календарные обряды Липецкой области».

Действие спектакля разворачивается в селе Солдатском Тербунского района Липецкой области в далекие послевоенные годы. В своей постановке автор повествует о непростой любви двух главных героев. Сюжетную линию поддерживают календарные обряды села, в которых нашли отражение главные христианские праздники: Сороки и Троица, Семенов день и Святки, Масленица и Прощеное Воскресенье.

Выступления ансамбля «Воскресение» отличает особая самобытная многоголосная манера исполнения фольклорных произведений со сложным переплетением вокальных линий, которые отражают различные певческие традиции Липецкой области, заботливо собранные участниками коллектива в фольклорных экспедициях.

Ансамбль «Воскресение» ведет активную концертную деятельность и принимает участие в различных фольклорных фестивалях и конкурсах как в России, так и за рубежом и неоднократно удостаивался звания лауреата многочисленных песенных форумов.

Фото ocknt48.ru