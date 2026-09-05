Выходные в Липецке: хоровод невест, в Ссёлках возьмутся за ножи, шанс «Металлурга» на медали
Выходные в Липецке: хоровод невест, в Ссёлках возьмутся за ножи, шанс «Металлурга» на медали
В России
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сегодня, 20:24
Пожар вспыхнул на полярном ледоколе «Адмирал Макаров»
Очаг пламени локализован в румпельном отделении, находящемся в трюмной части кормы корабля. На данный момент охваченная огнем площадь достигает 80 квадратных метров.Сведений о пострадавших среди персонала или экипажа не поступало.
На месте происшествия развернута операция по тушению судна. В ликвидации пожара задействованы силы МЧС: к работе привлечены 52 специалиста и 10 единиц специализированной техники.
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