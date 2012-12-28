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В России
34
35 минут назад

Верховный суд РФ разрешил не возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде

Водитель имеет такое право, если оформил этот документ в электронном виде.

Если у водителя оформлен полис ОСАГО в электронном виде, то он имеет право не возить с собой его бумажную копию, — передает ТАСС со ссылкой на решение Верховного суда РФ.

Согласно материалам дела, в 2024 году в Свердловской области сотрудник Госавтоинспекции остановил водителя Lada, у которого не было при себе бумажной версии полиса, хоть ОСАГО и было оформлено. Водителю выписали протокол по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ за управление транспортным средством без обязательной «автогражданки» и назначили штраф 500 рублей.

Автомобилист обжаловал это решение. Верховный суд постановил, что в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения, поскольку на момент остановки автоинспектором у водителя был действующий полис ОСАГО, что подтверждается данными страховщика, — пишут «Известия».

Поэтому в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения.
ОСАГО
автомобили
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