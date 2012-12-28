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В России
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35 минут назад
Верховный суд РФ разрешил не возить с собой полис ОСАГО в бумажном виде
Водитель имеет такое право, если оформил этот документ в электронном виде.
Согласно материалам дела, в 2024 году в Свердловской области сотрудник Госавтоинспекции остановил водителя Lada, у которого не было при себе бумажной версии полиса, хоть ОСАГО и было оформлено. Водителю выписали протокол по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ за управление транспортным средством без обязательной «автогражданки» и назначили штраф 500 рублей.
Автомобилист обжаловал это решение. Верховный суд постановил, что в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения, поскольку на момент остановки автоинспектором у водителя был действующий полис ОСАГО, что подтверждается данными страховщика, — пишут «Известия».
Поэтому в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения.
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