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В России
6
3 минуты назад

ФАС возбудила 15 дел против участников топливного рынка в регионах РФ

ФАС возбудила 15 дел против нефтяных компаний и независимых трейдеров. Ещё 38 предупреждений выдано по признакам нарушений антимонопольного законодательства.

Федеральная антимонопольная служба возбудила 15 дел против нефтяных компаний, — передает РИА Новости.

«ФАС России совместно с территориальными органами возбуждены в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 15 дел, выдано 38 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении ведомства.

В июне служба выявила признаки картеля из трех трейдеров на торгах нефтепродуктами, а в июле — нарушения антимонопольного законодательства в регионах.

Кроме того, ФАС анализирует цены в сегменте мелкого оптового сбыта. Это относится к поставкам независимым АЗС и аграриям.

В Удмуртии ООО «Петросервис» изменила стоимость дизеля для сельхозпроизводителей. Региональное управление ведомства направило фирме предупреждение.

Также аграрные фирмы из Липецкой, Новосибирской областей и Коми пожаловались в ФАС на стоимость дизельного топлива. Служба отметила, что территориальные органы контролируют ситуацию.
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ФАС
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