Скорость хакерских атак на российскую инфраструктуру увеличилась в 40 раз
По его словам, такого результата хакерам из недружественных западных стран удалось добиться, задействовав возможности искусственного интеллекта (ИИ).
«Если раньше для поиска входной точки уязвимости в инфраструктуре хакерам требовалось порядка недели или месяца, сейчас это происходит в течение 20 минут», — рассказал Прендецкий.
В ходе атак хакеры пытаются найти уязвимые места в инфраструктуре компаний. Они стараются проникнуть в сети, нанести им урон или похитить важную информацию, уточнил он.
Предприятия могут понести колоссальные убытки от остановки производственных процессов, кражи персональных данных и разработок, отметил Прендецкий.
Эффективно противостоять им удается благодаря защитному отечественному программному обеспечению, куда интегрирован ИИ.
