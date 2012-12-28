РВК-Липецк направит на модернизацию объектов и сетей около 800 млн рублей

РВК-Липецк готовится к проведению ежегодных работ по ремонту и строительству коммунальных сетей и объектов. На реализацию инвестиционной программы в этом году предприятие направит почти 800 млн рублей.

Инвестиционная деятельность РВК-Липецк предусматривает обновление и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства, переданного на обслуживание в рамках концессионного соглашения с администрацией города. До конца года специалистами планируется модернизировать ряд сооружений и около 27 км коммуникаций. Большой объем средств будет направлен на реконструкцию сетей в микрорайонах Тракторный, 10-я Шахта, Свободный Сокол, №23 и МЖК. Продолжится реконструкция водовода в районе улиц Папина-Доватора. Будут модернизированы сети водоснабжения в центре города, а также в микрорайонах Опытная станция, №12 и №22. Большое внимание будет уделено разработке проектно-сметной документации по объектам, которые будут модернизированы в последующие годы.

«К работам специалисты приступят после завершения закупочных процедур, приобретения необходимых материалов и оборудования. По возможности при их проведении будут использованы современные способы прокладки труб, в частности, бестраншейные технологии. Это уменьшит последствия после выполнения работ, а также позволит обновлять коммуникации с минимизацией неудобств для горожан – без ограничения дорожного движения и нарушения асфальтового покрытия дорог, проходящих рядом», - отметил директор по капитальному строительству РВК-Липецк Вадим Бакуров.

Выполнение запланированных на этот год мероприятий благоприятно скажется на качестве предоставляемых водоканалом услуг. Модернизация систем повысит их надежность, обеспечит бесперебойную подачу ресурса, а также создаст запас мощности для подключения новых абонентов.