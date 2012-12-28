«Будем соседям язык показывать»: в знаковом дворе на улице Космонавтов собираются построить 19-этажный дом
Общество
«Мы не против, но нас топят»: сток с улицы Маяковского уперся в «Зеленый берег»
Общество
В 24 микрорайоне Липецка бьет фонтан
Общество
Сумка с 70 тысячами довела жителя Липецка до уголовного дела
Происшествия
Первым объектом ремонтов дорожной сети Липецка стала улица Жуковского
Общество
Дочери погибшего участника СВО отказали в выплате: прокуратура подала очередной иск в суд
Общество
Липецкая вечЁрка: 19-этажка за «Трилистником», отремонтируют ли Советскую, и Ниженка против «Зеленого берега»
Общество
Зеленые воды текут по Ангарской
Происшествия
В Липецкой области еще один день без дождей
Погода в Липецке
Пьяного водителя «МАНа» арестовали на 11 суток
Происшествия
20-летнюю мать двоих детей осудили за мошенничество при получении чернобыльских выплат
Происшествия
Наталье Поклонской Елец напомнил Одессу
Общество
Женщина погибла под колесами автомобиля 23-летнего водителя
Происшествия
В Липецкой области начались палы сухой травы
Происшествия
Станцию метро «Липецкую» построят с двумя подземными вестибюлями и восемью лифтами
Общество
В Липецком округе сгорела баня
Происшествия
Избивший таксиста гаечным ключом пассажир отправился на пять лет в колонию
Происшествия
Трое покупателей автозапчастей нарвались на мошенников
Происшествия
В селе Гатище сгорел дом
Происшествия
В бюджете Липецка нашлись деньги для пуска всего трех фонтанов из десяти
Общество
сегодня, 11:10

РВК-Липецк направит на модернизацию объектов и сетей около 800 млн рублей

РВК-Липецк готовится к проведению ежегодных работ по ремонту и строительству коммунальных сетей и объектов. На реализацию инвестиционной программы в этом году предприятие направит почти 800 млн рублей.

Инвестиционная деятельность РВК-Липецк предусматривает обновление и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства, переданного на обслуживание в рамках концессионного соглашения с администрацией города. До конца года специалистами планируется модернизировать ряд сооружений и около 27 км коммуникаций. Большой объем средств будет направлен на реконструкцию сетей в микрорайонах Тракторный, 10-я Шахта, Свободный Сокол, №23 и МЖК. Продолжится реконструкция водовода в районе улиц Папина-Доватора. Будут модернизированы сети водоснабжения в центре города, а также в микрорайонах Опытная станция, №12 и №22. Большое внимание будет уделено разработке проектно-сметной документации по объектам, которые будут модернизированы в последующие годы.

«К работам специалисты приступят после завершения закупочных процедур, приобретения необходимых материалов и оборудования. По возможности при их проведении будут использованы современные способы прокладки труб, в частности, бестраншейные технологии. Это уменьшит последствия после выполнения работ, а также позволит обновлять коммуникации с минимизацией неудобств для горожан – без ограничения дорожного движения и нарушения асфальтового покрытия дорог, проходящих рядом», - отметил директор по капитальному строительству РВК-Липецк Вадим Бакуров.

Выполнение запланированных на этот год мероприятий благоприятно скажется на качестве предоставляемых водоканалом услуг. Модернизация систем повысит их надежность, обеспечит бесперебойную подачу ресурса, а также создаст запас мощности для подключения новых абонентов.

Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
