В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Общество
Липецкий студент провернул аферу с бонусами лояльности на 450 000 рублей
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
26-летний мужчина набросился с кулаками на припаркованный во дворе автомобиль «Киа»
Происшествия
От Бугра до Городишки — вода да колея
Общество
27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Происшествия
49-летняя женщина зарезала сожителя и попросила соседей вызвать скорую
Происшествия
Подростки обстреляли автобус: им вынесен приговор
Происшествия
Пенсионерка попала под машину на улице Зои Космодемьянской
Происшествия
Женщин удивительной профессии наградила к 8 Марта Ольга Митрохина
Общество
Никто из 36-ти депутатов Липецкого горсовета не пожелал стать мэром
Общество
18-летний парень перевёл мошенникам 525 000 рублей
Происшествия
Липчане жалуются на огромные начисления за отопление
Общество
39-летний липчанин собрал с коллег и знакомых 22 миллиона рублей и не вернул
Происшествия
Жителя Московской области обязали вернуть одинокой матери из Ельца отправленные мошенникам 600 000 рублей
Происшествия
Министр спорта Ксения Казакова покидает должность
Политика
С ремонтировавшего мост под Усманью подрядчика взыскали 2,2 миллиона рублей
Общество
В театре Толстого впервые поставили мюзикл с оркестром
Культура
В Липецкой области до +4
Погода в Липецке
«Новолипчанками года» стали 18 сотрудниц НЛМК
НЛМК Live
НЛМК Live
418
сегодня, 15:26

«Новолипчанками года» стали 18 сотрудниц НЛМК

Профком Новолипецкого металлургического комбината подвел итоги ежегодной корпоративной акции «Новолипчанка года». Среди 18 победительниц — машинисты крана, электромонтер, врач, кладовщик, инженер, приемщик сырья и представительницы других профессий. Многие из новолипчанок преданы своему делу более 30 лет.

Акцию «Новолипчанка года» на комбинате проводят более 20 лет. Ежегодно накануне Междурнародного женского дня отмечают сотрудниц комбината, которые внесли весомый вклад в развитие компании. Они разрабатывают и внедряют новые технологии, подают идеи по улучшению производственных процессов, обучают молодых сотрудников и достигают профессиональных побед. 

Одной из победительниц акции стала машинист крана конвертерного цеха №1 Марина Фарафонова. На комбинате она работает уже 30 лет. За это время освоила смежную профессию слесаря-ремонтника и обучила тонкостям профессии не один десяток молодых машинистов крана. Имеет звание «Ветеран труда НЛМК», отмечена Почетной грамотой комбината и Почетным знаком «НЛМК» II степени.

Фарафонова М..jpg

—  Пришла на НЛМК после училища, в 94-ом году. Мне тогда 18 лет было. Мне нравится моя работа, нравится высота и стабильность, которую дает компания. А семь лет назад на комбинат пришел работать и сын – он трудится миксеровым в моем цехе, — рассказала Марина. 

«Новолипчанкой года» стала и мастер управления контроля качества продукции НЛМК Татьяна Шарова. На комбинат она пришла 18 лет назад, сразу после окончания ЛГТУ. Профессиональный уровень и целеустремленность Татьяны отмечены призовыми местами в конкурсах «Молодой специалист», «Молодой лидер», «Мастер года» и «Лучший контролер в производстве черных металлов». В 2024 году ее портрет украсил Доску почета управления контроля качества продукции. 

Шарова Т..jpg

— Мне повезло с работой и с коллективом, он очень ответственный, собранный и профессиональный. Наша задача — контролировать качество металла НЛМК — то самое, которое соответствует всем мировым стандартам, — делится Татьяна. 

На НЛМК работает около 8 000 женщин — почти треть всего коллектива НЛМК. Они трудятся в цехах, лабораториях, управлениях и технических службах комбината. Новолипчанки занимают разные должности в компании — от рабочих до руководящих. При поддержке благотворительного фонда «Милосердие» для сотрудниц комбината провели торжественный прием с большой музыкальной программой в концертном зале театра танца «Казаки России».

Новолипчанка_1 (1).jpg
8 Марта
«Новолипчанка года»
43
0
20
2
0
