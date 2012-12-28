«Новолипчанками года» стали 18 сотрудниц НЛМК

Профком Новолипецкого металлургического комбината подвел итоги ежегодной корпоративной акции «Новолипчанка года». Среди 18 победительниц — машинисты крана, электромонтер, врач, кладовщик, инженер, приемщик сырья и представительницы других профессий. Многие из новолипчанок преданы своему делу более 30 лет.



Акцию «Новолипчанка года» на комбинате проводят более 20 лет. Ежегодно накануне Междурнародного женского дня отмечают сотрудниц комбината, которые внесли весомый вклад в развитие компании. Они разрабатывают и внедряют новые технологии, подают идеи по улучшению производственных процессов, обучают молодых сотрудников и достигают профессиональных побед.Одной из победительниц акции стала машинист крана конвертерного цеха №1 Марина Фарафонова. На комбинате она работает уже 30 лет. За это время освоила смежную профессию слесаря-ремонтника и обучила тонкостям профессии не один десяток молодых машинистов крана. Имеет звание «Ветеран труда НЛМК», отмечена Почетной грамотой комбината и Почетным знаком «НЛМК» II степени.— Пришла на НЛМК после училища, в 94-ом году. Мне тогда 18 лет было. Мне нравится моя работа, нравится высота и стабильность, которую дает компания. А семь лет назад на комбинат пришел работать и сын – он трудится миксеровым в моем цехе, — рассказала Марина.«Новолипчанкой года» стала и мастер управления контроля качества продукции НЛМК Татьяна Шарова. На комбинат она пришла 18 лет назад, сразу после окончания ЛГТУ. Профессиональный уровень и целеустремленность Татьяны отмечены призовыми местами в конкурсах «Молодой специалист», «Молодой лидер», «Мастер года» и «Лучший контролер в производстве черных металлов». В 2024 году ее портрет украсил Доску почета управления контроля качества продукции.— Мне повезло с работой и с коллективом, он очень ответственный, собранный и профессиональный. Наша задача — контролировать качество металла НЛМК — то самое, которое соответствует всем мировым стандартам, — делится Татьяна.На НЛМК работает около 8 000 женщин — почти треть всего коллектива НЛМК. Они трудятся в цехах, лабораториях, управлениях и технических службах комбината. Новолипчанки занимают разные должности в компании — от рабочих до руководящих. При поддержке благотворительного фонда «Милосердие» для сотрудниц комбината провели торжественный прием с большой музыкальной программой в концертном зале театра танца «Казаки России».