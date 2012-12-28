В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Жителя Московской области обязали вернуть одинокой матери из Ельца отправленные мошенникам 600 000 рублей
НЛМК Live
418
сегодня, 15:26
«Новолипчанками года» стали 18 сотрудниц НЛМК
Профком Новолипецкого металлургического комбината подвел итоги ежегодной корпоративной акции «Новолипчанка года». Среди 18 победительниц — машинисты крана, электромонтер, врач, кладовщик, инженер, приемщик сырья и представительницы других профессий. Многие из новолипчанок преданы своему делу более 30 лет.
Одной из победительниц акции стала машинист крана конвертерного цеха №1 Марина Фарафонова. На комбинате она работает уже 30 лет. За это время освоила смежную профессию слесаря-ремонтника и обучила тонкостям профессии не один десяток молодых машинистов крана. Имеет звание «Ветеран труда НЛМК», отмечена Почетной грамотой комбината и Почетным знаком «НЛМК» II степени.
— Пришла на НЛМК после училища, в 94-ом году. Мне тогда 18 лет было. Мне нравится моя работа, нравится высота и стабильность, которую дает компания. А семь лет назад на комбинат пришел работать и сын – он трудится миксеровым в моем цехе, — рассказала Марина.
«Новолипчанкой года» стала и мастер управления контроля качества продукции НЛМК Татьяна Шарова. На комбинат она пришла 18 лет назад, сразу после окончания ЛГТУ. Профессиональный уровень и целеустремленность Татьяны отмечены призовыми местами в конкурсах «Молодой специалист», «Молодой лидер», «Мастер года» и «Лучший контролер в производстве черных металлов». В 2024 году ее портрет украсил Доску почета управления контроля качества продукции.
— Мне повезло с работой и с коллективом, он очень ответственный, собранный и профессиональный. Наша задача — контролировать качество металла НЛМК — то самое, которое соответствует всем мировым стандартам, — делится Татьяна.
На НЛМК работает около 8 000 женщин — почти треть всего коллектива НЛМК. Они трудятся в цехах, лабораториях, управлениях и технических службах комбината. Новолипчанки занимают разные должности в компании — от рабочих до руководящих. При поддержке благотворительного фонда «Милосердие» для сотрудниц комбината провели торжественный прием с большой музыкальной программой в концертном зале театра танца «Казаки России».
43
0
20
2
0