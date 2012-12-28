В Сырском Руднике, «Университетском» и Подгорном отключат холодную воду

26 февраля из-за ремонтных работ на сетях без холодной воды останутся потребители Сырского Рудника, части микрорайона Университетский, села Подгорное, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 1а, 1б, 1в, 1/1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 22а, 23, 23а, 25, 27, 29 по улице Ангарской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17 в переулке Рудном, №№ 1, 1а, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16 по улице Детской, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 по улице Геологической, №№ 1, 2, 2а, 3а, 3а корп. 1, 3а корп. 2, 4, 5, 6, 6а по улице Монтажников, № 13 по улице Юношеской, №№ 1б, 1в, 3/3, 3/5, 3/5 стр. 1 по улице Базарной, №№ 8, 10, 12 по улице Белянского, №№ 3, 4 по улице Замятина, №№ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 16а, 18, 18а, 20, 28 по улице Подгоренской, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней (Подгорное), в частном секторе улиц Алфавитной, Автодорожной, Шахматной, Почтовой, Базарной, переулков Сырского, Малого, Клеверного, Усадебного, Дружного, Чистого, Любимого, Технологического, Бытового, Ландшафтного.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.26 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1а по улице Ангарской, №№ 1г, 3а, 3/7 по улице Базарной, № 1 в переулке Кочубея, №№ 13, 21, 26, 35 по улице Кирова, № 22 по улице Комсомольской, № 23 по улице Котовского, №№ 3, 9 в переулке Павлика Морозова, №№ 9, 24, 26, 28 по улице Школьной, № 17 в переулке Рудном, №№ 1430, 1498, 1551, 1602, 1822 в садоводчестве «Горняк-1». В этот период также обесточат улицы Чкалова, Юношескую, переулок Дубинина, садоводчества «Горняк», «Спутник».