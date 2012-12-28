Мошенник оформил на инвалида четыре кредита: договоры с банком признали недействительными
Психанул: липчанин сломал колпак колеса чужой машины после ругани на заснеженной парковке
Общество
48
23 минуты назад
В Сырском Руднике, «Университетском» и Подгорном отключат холодную воду
26 февраля из-за ремонтных работ на сетях без холодной воды останутся потребители Сырского Рудника, части микрорайона Университетский, села Подгорное, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
26 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1а по улице Ангарской, №№ 1г, 3а, 3/7 по улице Базарной, № 1 в переулке Кочубея, №№ 13, 21, 26, 35 по улице Кирова, № 22 по улице Комсомольской, № 23 по улице Котовского, №№ 3, 9 в переулке Павлика Морозова, №№ 9, 24, 26, 28 по улице Школьной, № 17 в переулке Рудном, №№ 1430, 1498, 1551, 1602, 1822 в садоводчестве «Горняк-1». В этот период также обесточат улицы Чкалова, Юношескую, переулок Дубинина, садоводчества «Горняк», «Спутник».
0
0
0
0
0
Комментарии