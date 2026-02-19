В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
20-летний водитель и его 18-летняя пассажирка попали в больницу после столкновения на тамбовке
Происшествия
957
53 минуты назад
2
«Фольксваген» врезался в автобус «МАЗ» у железнодорожного вокзала в Липецке
Транспортные средства частично перекрыли движение.
— Проезд по улице Гагарина в обе стороны затруднен, — сообщили GOROD48 очевидцы.
0
0
3
1
2
Комментарии (2)