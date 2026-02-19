«Фольксваген» врезался в автобус «МАЗ» у железнодорожного вокзала в Липецке

Транспортные средства частично перекрыли движение.

Днем 19 февраля на улице Гагарина в Липецке рядом с железнодорожным вокзалом произошло столкновение автомобиля «Фольксваген» и автобуса «МАЗ», обслуживающего шестой маршрут.— Проезд по улице Гагарина в обе стороны затруднен, — сообщили GOROD48 очевидцы.