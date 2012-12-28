Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
Здоровье
16
9 минут назад
За неделю коронавирус выявили у 49 человек
Заболеваемость коронавирусом выросла на 53%.
Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке, на который приходится 63% всех случаев ОРВИ.
Сейчас среди населения области циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.
Коронавирус за неделю выявили у 49 человек, что 53% выше уровня предыдущей недели.
0
0
0
0
0
Комментарии