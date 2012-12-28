За неделю коронавирус выявили у 49 человек

Заболеваемость коронавирусом выросла на 53%.

На минувшей неделе в Липецкой области зарегистрировано 4928 случаев ОРВИ, в том числе 14 случаев гриппа. С 9 по 15 февраля заболеваемость ОРВИ оказалась на 4,7% ниже уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 46,9%. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Липецкой области.Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке, на который приходится 63% всех случаев ОРВИ.Сейчас среди населения области циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.Коронавирус за неделю выявили у 49 человек, что 53% выше уровня предыдущей недели.