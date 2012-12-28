Госпитализированный из клуба ICON подросток сломал позвоночник во время исполнения сальто
Происшествия
78
сегодня, 07:32
У 52-летнего мужчины нашли 200 граммов марихуаны
Ему грозит до десяти лет колонии.
«По словам подозреваемого, все обнаруженные наркотики предназначены для личного потребления», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное по части второй статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотиков в крупном размере», санкции которой – от трёх до десяти лет лишения свободы.
0
0
0
0
0
Комментарии