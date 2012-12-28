Все новости
Происшествия
78
сегодня, 07:32

У 52-летнего мужчины нашли 200 граммов марихуаны

Ему грозит до десяти лет колонии.

Дома у 52-летнего жителя Добровского округа сотрудники уголовного розыска нашли около 200 граммов марихуаны, а также приспособление для курения.

«По словам подозреваемого, все обнаруженные наркотики предназначены для личного потребления», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области. 

EB6F1D5E-00CC-4E86-87A7-34638DECD293.webp
A09D9080-9131-4455-B635-D4A47B5496E0.webp

C0CFADFF-7BD4-4FBB-AAEF-35DED3CE2CE4.webp

Возбуждено уголовное по части второй статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотиков в крупном размере», санкции которой – от трёх до десяти лет лишения свободы.

наркотики
0
0
0
0
0

