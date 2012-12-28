Какая боль….

Во второй игре с «Ермаком» нашим «королям льда» мучительно давались даже броски по воротам соперника.

Во второй домашней игре с «Ермаком» из Ангарска липецкие хоккеисты потерпели поражение с воспетым в песнях счётом – 5:0.Игра в исполнении липчан получилась не только беззубой, но и безвольной. Иначе чем можно объяснить, что за три периода хозяева площадки побеспокоили вратаря ангарцев Никиту Русакова всего … 16-ю бросками в створ ворот. Оформить тому «сухой» матч оказалось не так сложно.… Для сравнения игроки «Ермака» нанесли по воротам «Липецка» 50 точных бросков.Счёт на 17-й минуте открыл Павел Сергиенко, далее забивали Максим Коншин (24-я), Иван Царёв (32-я), Данила Данилов (51-я) и вновь Сергиенко (59-я). Все шайбы гости забросили в равных составах. Игру не назовешь напряжённой, оттого и статистика штрафных минут минимальна – 4-6.Чемпионат вышел на финишную прямую, при этом лидер Восточной конференции «Рязань-ВДВ» уже успел оформить выход в плей-офф НМХЛ – 36 матчей, 68 очков. У липчан турнирных баллов в три раза меньше – 34 игры, 24 очка. И предпоследнее 12-е место в таблице. Отставание от нижней 8-й строчки, дающей возможность участвовать в играх на выбывание, составляет 12 очков. Верить в том, что «Липецк» сможет его отыграть, способны только те, у кого оптимизм граничит с умопомешательством.Именно «Рязань-ВДВ» станет соперником липчан в очередных домашних матчах. От ожидания результата этих игр становится не по себе…