Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города
«Услуга не оказана. За что берём деньги?»: депутаты возмутились состоянием платных парковок
Двое воронежских подростков украли аккумуляторы из липецких машин: расследование завершено
В доме по улице Вермишева из-за таяния снега течёт крыша: чистить и ремонтировать её пока не будут
Происшествия
304
52 минуты назад
1
85-летняя липчанка перевела мошенникам больше полумиллиона рублей
А 19-летняя девушка — 26 990 рублей.
А 19-летняя жительница Липецкого округа отправила мошенникам 26 990 рублей. С 26 января по 9 февраля её обманывали в мессенджере под предлогом получения выигрыша — телефона последней модели.
0
1
4
2
3
Комментарии (1)