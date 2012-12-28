85-летняя липчанка перевела мошенникам больше полумиллиона рублей

А 19-летняя девушка — 26 990 рублей.

9 февраля к полицейским с заявлением о мошенничестве пришла 85-летняя липчанка: три дня ей звонила звонила неизвестная женщина и убедила перевести на «безопасный счёт» 550 000 рублей. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.А 19-летняя жительница Липецкого округа отправила мошенникам 26 990 рублей. С 26 января по 9 февраля её обманывали в мессенджере под предлогом получения выигрыша — телефона последней модели.