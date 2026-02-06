В Ельце горел жилой дом

А у Грязинской Таволжанки тушили автобус.

Вечером 5 февраля в Ельце на улице 9 декабря загорелся жилой дом площадью 180 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Дом тушили два отделения пожарных, огонь успел уничтожить его внутреннюю отделку и имущество на 50 квадратных метрах.Тем же вечером на остановке Таволжанка в Грязях горело колесо автобуса «Мерседес». Два отделение успели быстро потушить огонь, поэтому уничтоженным оказалось только окно над колесной аркой и сама резина.Утром в селе Частая Дубрава Липецкого округа частично сгорела надворная постройка с имуществом.