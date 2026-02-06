«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Происшествия
338
49 минут назад
В Ельце горел жилой дом
А у Грязинской Таволжанки тушили автобус.
Дом тушили два отделения пожарных, огонь успел уничтожить его внутреннюю отделку и имущество на 50 квадратных метрах.
Тем же вечером на остановке Таволжанка в Грязях горело колесо автобуса «Мерседес». Два отделение успели быстро потушить огонь, поэтому уничтоженным оказалось только окно над колесной аркой и сама резина.
Утром в селе Частая Дубрава Липецкого округа частично сгорела надворная постройка с имуществом.
