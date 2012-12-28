«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Липецкая вечЁрка: дело о контрактах на отлов собак, мошенники из доставки цветов и переполненные мусорки
10 минут назад
44-летний мужчина погиб во время пожара в поселке Лев-Толстой
Сгорела четверть жилого дома.
Днем ранее из-за пожара в подвале пятиэтажки на улице Юбилейной в Ельце были эвакуированы 20 ее жильцов. Огонь отсек с вещами на площади шесть квадратных метров.
Вечером в Липецке пожарные выезжали на вызов из-за задымления —
в многоквартирном доме на улице Циолковского подгорела пища.
