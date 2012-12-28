44-летний мужчина погиб во время пожара в поселке Лев-Толстой

Сгорела четверть жилого дома.

Ночью 5 февраля в поселке Лев-Толстой во время пожара в жилом доме погиб 44-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. Площадь пожара составила 15 кв. м.Днем ранее из-за пожара в подвале пятиэтажки на улице Юбилейной в Ельце были эвакуированы 20 ее жильцов. Огонь отсек с вещами на площади шесть квадратных метров.Вечером в Липецке пожарные выезжали на вызов из-за задымления —в многоквартирном доме на улице Циолковского подгорела пища.