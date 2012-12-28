Все новости
Популярное
Комментируют
Татьяна Фомина отправлена под домашний арест на время следствия по делу о даче взятки
Происшествия
«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
Происшествия
Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Происшествия
Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Происшествия
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Общество
Два автобуса и кроссовер попали в ДТП перед площадью Победы
Происшествия
Для замначальника УГС Липецка следствие также требует домашнего ареста
Происшествия
На почте в Тракторном вдруг закончились деньги
Общество
Современная корова в Липецкой области дает молока в пять раз больше чем советская
Общество
Липецкие госавтоинспекторы нашли скрывшегося с места ДТП водителя
Происшествия
На почте в Тракторном вдруг закончились деньги
Общество
За год жители Липецкой области взяли ипотеку на 23 миллиарда рублей
Экономика
Муниципальные контракты искусственно дробили
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Антициклон с морозами побудет в Липецкой области еще два дня
Погода в Липецке
24-летний ельчанин делал закрутки с марихуаной
Происшествия
Сегодня в Липецке: финал Mozart-fest, новые денежные запросы липчан
Общество
Липецкая вечЁрка: дело о контрактах на отлов собак, мошенники из доставки цветов и переполненные мусорки
Общество
44-летний мужчина погиб во время пожара в поселке Лев-Толстой
Происшествия
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Общество
Происшествия
69
10 минут назад

44-летний мужчина погиб во время пожара в поселке Лев-Толстой

Сгорела четверть жилого дома.

Ночью 5 февраля в поселке Лев-Толстой  во время пожара в жилом доме погиб 44-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. Площадь пожара составила 15 кв. м. 

Днем ранее из-за пожара в подвале пятиэтажки на улице Юбилейной в Ельце были эвакуированы 20 ее жильцов. Огонь отсек с вещами на площади шесть квадратных метров. 

Вечером в Липецке пожарные выезжали на вызов из-за задымления — 
в многоквартирном доме на улице Циолковского подгорела пища.
МЧС
пожар
0
1
0
0
0

Комментарии

